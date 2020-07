Xbox One: Diese drei Games könnt ihr am Wochenende gratis spielen

Es gibt wieder neue Gratis-Spiele für Xbox One: Im Rahmen der Free Play Days ladet ihr euch bis zum 26. Juli die Spiele Yakuza Kiwami, Sid Meier's Civilization 6 und For Honor Standard Edition für eure Xbox One herunter - sofern ihr ein Abo von Xbox Live Gold oder einen Xbox Game Pass Ultimate besitzt. Doch was sind das überhaupt für Spiele?

Yakuza Kiwami

Darum geht's: Im Remake des ersten Yakuza-Spiels übernehmt ihr die Rolle von Kazuma Kiryu, der nach zehn Jahren Haft aus dem Gefängnis kommt, um festzustellen, dass seine Jugendfreundin Yumi verschwunden ist. Um sie zu finden, legt er sich mit dem Clan Tojo an.

Ihr erkundet eine offene Spielwelt und bestreitet dort actiongeladene Kämpfe. Ihr steigt wie in einem RPG auf, um eure Fähigkeiten zu verbessern. Außerdem erwarten euch zahlreiche Minispiele wie Darts, Karaoko oder Glücksspiele. Yakuza Kiwami ist sehr storylastig.

Civilization 6

Darum geht's: Im Rundenstrategiespiel übernehmt ihr die Kontrolle über eine Zivilisation wie Ägypten, China oder England, mit der ihr die Weltherrschaft an euch bringen möchtet. Dazu erforscht ihr mit der Zeit neue Technologien, erkundet die Welt und erobert neue Gebiete.

Trefft ihr auf andere Herrscher, dann könnt ihr diesen entweder den Krieg erklären oder diplomatische Verhandlungen aufnehmen. Online streitet ihr euch zu viert um die Kontrolle der Welt.

For Honor Standard Edition

Darum geht's: Im Multiplayer-Actionspiel For Honor dreht sich alles um Schlachten. Ihr entscheidet euch, ob ihr auf der Seite der Wikinger, Samurai oder nobler mittelalterlicher Ritter steht. Ihr könnt die Geschichte des Spiels anhand eines Storymodus erleben oder tretet in Multiplayer-Modus in großen Schlachten gegen Mitspielern an.

Dann heißt es beispielsweise, Burgen zu belagern und einzunehmen oder diese zu verteidigen.

Möchtet dir die drei Spiele mal ausprobieren, dann habt ihr dazu auf der Xbox One bis zum 26. Juli Zeit.

Was haltet ihr von dieser Spieleauswahl? Welches der drei Spiele werdet ihr zuerst ausprobieren?