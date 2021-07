Gratis am Wochenende: For Honor, Super Monkey Ball und ein Portal-Shooter für PS4 und Xbox One

Ein neues Wochenende bricht an, eine neue Möglichkeit, endlich wieder ordentlich zu zocken. Am besten ist es natürlich, wenn die Spiele auch noch kostenlos sind. An diesem Wochenende könnt ihr drei hochwertige Titel im Rahmen der Days of Play auf eurer Xbox anspielen. Zudem gibt es einen neuen Free2Play-Shooter für Xbox One und Playstation 4. Wir sammeln hier alle (temporären) Gratis-Titel für euch.

Gratis für Xbox One und Xbox Series X/S

For Honor

Verfügbar bis: 18. Juli 2021

Xbox Live Gold nötig? Ja

Auch im Game Pass Ultimate enthalten? Ja

Genre: Multiplayer/Action-Adventure

Darum geht es: Als For Honor von Ubisoft angekündigt wurde, konnte das Action-Spiel mit seinem innovativen Kampfsystem direkt viele Fans für sich gewinnen. Inzwischen haben die Entwickler etliche Erweiterungen und Updates veröffentlicht. Wenn ihr schon immer einmal mit Freunden eine Burg erobern wolltet, solltet ihr euch For Honor unbedingt einmal ansehen.

Kauft es euch günstig im Store: Wie üblich sind die Free Play Days-Spiele günstiger zu haben, damit ihr gleich zugreifen könnt, wenn sie euch gefallen. For Honor kostet mit einer Xbox Live Gold-Mitgliedschaft momentan 4,49 Euro (24,99 Euro für die Complete Edition).

Super Monkey Ball: Banana Blitz HD

Verfügbar bis: 18. Juli 2021

Xbox Live Gold nötig? Ja

Auch im Game Pass Ultimate enthalten? Nein

Genre: Party-Spiel/Puzzle-Spiel

Darum geht es: Die Super Monkey Ball-Serie hat sich seit Jahren als eine der besten Party-Reihen etabliert. Im Hauptspiel kullert ihr mit euren Affen in einer Plastikkugel über verschiedene Strecken und müsst versuchen, nicht herunterzufallen. Noch beliebter sind jedoch die vielen im Paket enthaltenen Minispiele.

Kauft es euch günstig im Store: Super Monkey Ball: Banana Blitz HD bekommt ihr auf der Xbox schon für 14,99 Euro.

The Survivalists

Verfügbar bis: 18. Juli 2021

Xbox Live Gold nötig? Ja

Auch im Game Pass Ultimate enthalten? Nein

Genre: Strategie

Darum geht es: The Survivalists stammt von den selben Entwicklern wie The Escapists. Allerdings spielt der Titel auf einer Insel. Gestrandet müsst ihr für das Überleben eurer Survivalists sorgen. Baut eine neue Gesellschaft auf, entdeckt Geheimnisse und wappnet euch gegen die Gefahren der Insel. Und das alles mit bis zu vier Leuten im Koop.

Kauft es euch günstig im Store: The Survivalists kostet im Xbox-Shop derzeit nur 9,99 Euro.

Splitgate für PS4, PS5, Xbox One und Xbox Series X/S

Mit Splitgate könnt ihr euch einen schnellen Online-Shooter ins Haus holen, der einen besonderen Twist bietet. Die Action erinnert an Arena-Shooter wie Quake, mischt das bekannte Konzept jedoch mit Portalen, durch die ihr euch schnell von einem Ort zum nächsten bewegen könnt. Erzeugt mit eurer Waffe einfach zwei Durchgänge und erwischt eure überraschten Kontrahenten.

Splitgate befindet sich momentan in einer offenen Beta, an der jeder teilnehmen kann. Diese geht noch bis Ende Juni. Aber auch im Anschluss ist Splitgate Free2Play. Wenn ihr wollt, könnt ihr über DLCs Geld in den Portal-Shooter investieren oder eben nicht.

Gratis-Spiele für PS Plus, Xbox Game Pass und mehr

Kostenlos sind die Spiele bei PS Plus, Games With Gold, PS Now und dem Xbox Game Pass natürlich nicht, denn ihr müsst für den Aboservice bezahlen. Aber dafür entstehen euch keine Extrakosten für die einzelnen Spiele. Mit einem Klick auf den jeweiligen Link findet ihr die aktuellen Gratis-Spiele für Juli.

Was ist dieses Wochenende für euch Spannendes dabei?