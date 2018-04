Falls ihr noch nicht wisst, womit ihr am Wochenende eure Zeit verbringen sollt, haben wir hier gleich zwei Empfehlungen für euch. Mit einer Xbox One daheim könnt ihr nämlich sowohl die Special Edition von The Elder Scrolls 5: Skyrim als auch Halo 5: Guardians kostenlos spielen. Aber nur in dem Sinne kostenlos, dass ihr dennoch einen Xbox Live Gold-Account braucht.

Im Fall von Sykrim: Special Edition umfasst das Gratis-Wochenende das Hauptspiel sowie Add-ons wie Dawnguard und Hearthfire. Falls ihr beim Spielen auf den Geschmack kommt und dranbleiben wollt, könnt ihr noch bis zum 23. April im Sale zuschlagen und 50% auf den Kaufpreis sparen.

Halo 5: Guardians ist kostenlos spielbar, da schon bald die Halo World Championship Finals anstehen und das angemessen gefeiert werden soll. Beide Titel sind aber nur bis einschließlich Sonntag, dem 15. April kostenlos spielbar. Im Anschluss habt ihr keinen Zugriff mehr, außer ihr greift zum Geldbeutel.

Nutzt ihr die Chance, um mal in die Titel reinzuschauen?