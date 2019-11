Xbox Scarlett erstmal ohne VR, weil es niemanden interessiert

Xbox-Chef Phil Spencer hat in einem Interview mit Gamespot über die Hardware der kommenden Scarlett gesprochen und erklärt, wieso Virtual Reality in der Entwicklung keine große Rolle spielt. Wie sich herausstellt, interessieren sich einfach viel zu wenig Fans dafür.

Es ist schon auffällig, wie still Microsoft beim Thema VR auf der Xbox bleibt, gerade im Vergleich mit Sony, die gerade erst eine Kompatibilität der PSVR mit der PS5 bekanntgegeben und, wenn man einem Leak glaubt, die nächste VR-Brille bereits in der Entwicklung haben.

Niemand fragt nach VR

Jetzt wissen wir jedoch, wieso: Virtual Reality ist deswegen keine Priorität für Xbox, weil es die Fans offenkundig nicht interessiert, wie Xbox-Chef Phil Spencer im Interview erklärt:

"Wir reagieren darauf, was unsere Kunden wollen ... und niemand fragt nach VR."

Die meisten Kunden, so Spencer weiter, wissen, wo sie ihre VR-Erfahrung bekommen können, und das sei nicht auf der Xbox, sondern vor allem auf dem PC "und anderen Orten". Außerdem sei VR ein Konzept, dass den Spieler isoliere anstatt ihn mit anderen zusammenzubringen. Dass der Markt für virtuelle Realität aktuell immer noch eher nischig ist, trägt wahrscheinlich auch seinen Teil dazu bei.

Unterm Strich sieht es also eher mau aus für Virtual Reality auf der Konsole: Wenn niemand danach fragt, rutscht das Feature in der Prioritätenliste weiter nach unten.

Playstation-Chef reagiert gelassen

Shuhei Yoshida, seines Zeichens Head of Playstation, hat die Gelegenheit genutzt, um auf Spencers Aussage zu reagieren. Auf Twitter schrieb er mit einem Smiley: "Wir arbeiten oft hart an Dingen, nach denen kein Kunde jemals fragt".

?´-`?.?oO?we oftentimes work hard to make things that no customers are asking for them? — Shuhei Yoshida (@yosp) November 26, 2019

AR statt VR

Auf dem PC treibt Microsoft VR weiter voran, dem Headset Oculus Rift folgte vor kurzem die Oculus Quest nach, eine verbesserte Version des Vorgängers.

Auf Mobilgeräten hingegen herrscht AR, also Augmented Reality, vor. Gerade erst wurde die erste Beta von Minecraft Earth spielbar, in der wir die Bauten aus dem Sandbox-Klötzchenbaukasten per Smartphone auf unseren Wohnzimmertisch holen können, wie ihr in diesem Trailer sehen könnt:

Würdet ihr euch VR für die Xbox wünschen?