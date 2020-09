Xbox Series S: Günstigere Next Gen-Xbox offenbar erneut geleakt

Microsoft kann die Katze so langsam eigentlich auch offiziell aus dem Sack lassen. Es gibt jetzt einen neuen Leak, der nochmal bestätigt, dass es mit der Xbox Series S auch noch eine zweite Next Gen-Xbox geben wird. Offenbar wurde der Hinweis auf die zweite Xbox-Version erneut in der Verpackung eines Controllers entdeckt.

Darum ist die zweite Xbox Series X-Version mittlerweile fast sicher

Xbox Series S? Mittlerweile scheint es wirklich fest zu stehen, dass neben der Xbox Series X auch noch eine Xbox Series S erscheint. Wie bei der Xbox One S dürfte es sich um eine etwas weniger leistungsstarke, dafür aber günstigere Konsolenversion handeln. Wer nicht unbedingt die Xbox Series X-Power braucht, kann so auf eine Alternative zurückgreifen.

Nächster Leak: Jetzt berichtet ein Twitter-User, dass beim Controller-Kauf ein neuer Hinweis auf die Xbox Series S entdeckt wurde. Auf dem Zettel mit dem Game Pass Ultimate-Code steht eindeutig, dass das Ganze sowohl auf Windows 10-PCs, als auch mit Xbox Series X und S funktioniert.

Das passt zu dem anderen Controller-Leak und hier könnt ihr euch die Bilder ansehen:

Leaks häufen sich: In den Reaktionen auf diesen Tweet meldet sich dann auch direkt der nächste Mensch, der ebenfalls einen Controller gekauft hat, allerdings schon einen Xbox Series X-Drücker. In der zugehörigen Verpackung habe er genau denselben Hinweis auf die Xbox Series S gefunden.

Die Specs der schwächeren Xbox Series X stehen wohl auch schon fest. Einem Tweak Town-Leak zufolge soll es irgendwann auch Spiele geben, die nur auf der Xbox Series X, aber nicht mehr auf der Xbox Series S funktionieren:

Wann die Next Gen-Konsolen aus der Xbox-Familie genau auf den Markt kommen, wurde immer noch nicht bekannt gegeben. Es gibt zwar mittlerweile einen groben Launch-Zeitraum, aber noch keinen festen Termin. Alle Infos zur Xbox Series X findet ihr hier.

Wie findet ihr die verschiedenen Versionen? Welche Next Gen-Xbox kommt für euch in Frage?