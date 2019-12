Xbox Series X-Design sorgt für hitzige Diskussionen & viele Memes

Die Xbox Series X wurde heute Nacht überraschend bei den Game Awards enthüllt. Microsoft hat den offiziellen Namen und das Design bekannt gegeben. Beide Punkte sorgen selbstverständlich für wilde Diskussionen in den Kommentarspalten und Timelines des Internets.

Die Next Gen-Xbox sehe aus wie ein PC-Tower, sagen viele Fans. Manche erkennen in dem Design eher einen Kühlschrank oder einen Aschenbecher. Viele finden den Look super, viele aber auch nicht. Passend dazu machen natürlich auch schon unzählige Memes die Runde.

Xbox Series X: Design-Enthüllung bringt Debatten & witzige Memes

So sieht die Xbox Series X aus: Die Next Gen-Xbox ist ungefähr so breit wie ein Xbox-Controller und dreimal so hoch. Sie kann aber nicht nur hochkant hingestellt werden (wie sie präsentiert wurde), sondern soll auch auf einen quasi liegenden Betrieb ausgerichtet sein.

Die Reaktionen auf das Design der Xbox Series X sind vor allem witzig

Wie ein PC-Tower? Viele Fans auf Twitter, Reddit und Co müssen beim Look der neuen Xbox Series X offenbar sofort an einen herkömmlichen, schlichten PC-Tower denken. Manche Leute finden das regelrecht "hässlich", vielen anderen macht das überhaupt nichts aus.

Die besten Memes: Offenbar regen das Design der Next Gen-Xbox und die darum entbrannten Diskussionen die Fantasie vieler Fans an. Eine regelrechte Flut an Memes schwappt gerade durch das Internet. Einige davon sind so gut, dass wir sie euch nicht vorenthalten wollen.

Da wären zum Beispiel diejenigen, denen der Look der Xbox Series X offenbar sehr klobig, groß und brachial vorkommt.

Wie zum Beispiel bei einem Kühlschrank:

I dont regret editing this.

It had to be done. #XboxSeriesX pic.twitter.com/d2qvTZb1DV — ??????? ?f c??kí? ? (@ArcanaLegacy) December 13, 2019

... oder wie bei einem Tisch. Gern auch in Kombination mit der PS5:

Manch einen erinnert der Look der Next Gen-Xbox auch an große Speaker.

XBOX SERIES X LOOKS SO FIRE DAWG pic.twitter.com/Ktau2SsDbQ — ?Alex (@ArchrTV) December 13, 2019

Oder gleich an ein ganzes Hochhaus. Das hier ist wahrscheinlich mein persönlicher Favorit:

Das Internet ist ein Ort voller Wunder. Da macht jemand einen Scherz und jemand anderes hat bereits ein Bild dazu erstellt, wenn man nachsieht. Ebenfalls genial:

I literally made this joke earlier with a buddy, and someone already Photoshop'd it. Thank you internet. #TheGameAwards #XboxSeriesX pic.twitter.com/UBVCO8J6Ty — Sir Bawbert Son of John (@Bawbjohnson) December 13, 2019

Diesen Twitter-Nutzer erinnert die Evolution der Xbox-Konsolenfamilie an Spongebob:

Aber wir wissen immer noch nicht, wie die PS5 im Vergleich dazu aussehen wird. Vielleicht ja so:

I know a lot of people were making fun of the Xbox Series X design because of how different it is compared to prior consoles.



But it turns out the PS5 will use a similar design as this leaked render shows. pic.twitter.com/r9mPU7SdQG — Daniel Ahmad (@ZhugeEX) December 13, 2019

Fest steht: Die Xbox Series X löst viele Assoziationen aus.

Ob sich die #XboxSeriesX auch gut im Schlafzimmer macht? ? pic.twitter.com/iiZZAGYNsZ — Der Zinni ?? (@DerZinni) December 13, 2019

Die neue XBox kommt auch in einer umweltfreundlichen Ökoversion!#XboxSeriesX pic.twitter.com/eGu2MSxjHD — Cinephilosofant (@Cinephilosofant) December 13, 2019

Sehr viele.

