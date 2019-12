Xbox Series X-Design ist super für Limited Editions, meint Phil Spencer

Name und Design von Microsofts nächster Xbox-Generation wurden vor kurzem auf den Game Awards 2019 enthüllt. Das ungewohnte Tower-Design hat im Netz für einige Diskussionen gesorgt. Fans haben aber bereits begonnen, eigene Limited Editions zu kreieren und zu teilen.

Einige davon können sich durchaus sehen lassen, auch wenn keine der hier gezeigten Mockups offiziell ist. Tatsächlich bietet sich das Design der neuen Xbox aber durchaus für besondere Farben oder Varianten an, immerhin bietet der Kasten jede Menge freie Fläche, auf der sich künstlerisch ausgetobt werden kann.

At first I only saw the Halo Edition @XboxPope made & just saw the others he made. Holy shiiiit, can WE please take a moment to appreciate those incredible #Xbox designs?! #XboxSerieX for #HaloInfinite #GearsOfWar #Hellblade2 and #Cyberpunk2077 pic.twitter.com/OR1c7QOjCb

One thing we really like about the design is the ability to do do LE editions, wraps, custom etc. It wasn't a design criteria (that was all about the function of the console) but the result leaves a nice forward face for some creative opportunities.