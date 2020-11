Microsoft arbeitet hart daran, die hohe Nachfrage nach Xbox Series X/S-Konsolen zu bedienen. Das bestätigte Xbox-Chef Phil Spencer in einem Twitch-Stream im Rahmen der GlitchCon.

"Wir brauchen mehr Konsolen. Die häufigste Anfrage, die ich momentan immer und immer wieder bekomme, ist die, dass es gerade so schwer ist, an die Konsolen zu kommen. Und das tut mir wirklich leid. Wir stellen sie inzwischen seit zwei Monaten her und versuchen so viele wie möglich in die Geschäfte zu bringen, aber die Nachfrage ist einfach so hoch."