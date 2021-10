Die perfekte Xbox Series X gibt es nicht? Dann schaut euch dieses SpongeBob-Meisterwerk an

Na, was lässt sich mit dem Adjektiv "kastenförmig" beschreiben? Genau, die Xbox Series X. Was noch? Richtig, SpongeBob. Die neue limitierte Xbox Series X in Schwammkopf-Form ist also ein Perfect Match. Microsoft feiert mit den zwei Special Editions das Spiel Nickelodeon All-Star Brawl.

Zwei limitierte Nickelodeon-Editionen

Darum geht es: Microsoft hat zwei limitierte Xbox Series X-Editionen vorgestellt, um die Veröffentlichung des Beat 'em Up Nickelodeon All-Star Brawl zu feiern. Folglich sind beide Konsolen von beliebten Nickelodeon Cartoon-Charakteren inspiriert, nämlich SpongeBob Schwammkopf und Leonardo von den Teenage Mutant Ninja Turtles.

Leider nicht im Handel erhältlich: Falls ihr euch am liebsten gleich eure eigene SpongeBob- oder Leonardo-Xbox sichern wollt, müssen wir euch jedoch leider enttäuschen. Die limitierten Editionen sind nicht in den Stores erhältlich. Ihr habt allerdings auf Twitter die Chance, sie zu gewinnen:

Folgt und retweetet mit #XboxAllStarBrawlsweepstakes, um die Chance zu haben, eine dieser dynamischen Nickelodeon All-Star Brawl Xbox Series X-Konsolen zu gewinnen.

Alter: 18+. Endet am 24.10.2021.

Das bieten die limitierten Editionen

An den Funktionen der Xbox Series X ändert sich nichts. Dafür sticht die Optik umso mehr hervor.

Die SpongeBob-Edition: Das Konzept geht mit unserem liebsten Bikini Bottom-Bewohner besonders gut auf, denn seine natürliche Form passt einfach zur Xbox Series X. Die ganze Konsole wird zum übertrieben gut gelaunten Schwamm - und auch vom passenden Controller lacht uns das Gesicht des erfahrenen Burgerbraters an.

Hier könnt ihr euch einen Trailer zu Nickelodeon All-Star Brawl ansehen:

Die Leonardo-Edition: Der Körperbau des gepanzerten Mutanten ist da schon ein wenig komplexer und lässt sich nicht so gut eins-zu-eins auf eine Xbox Series X übertragen. Darum zeigt die Frontseite Gesicht und Brust des Schildkröten-Helden, während verschiedene Symbole die Seite zieren. Natürlich gehört auch zu dieser Edition ein passender Controller, auf dem das Gesicht von Leonardo zu sehen ist.

Was haltet ihr von diesen limitierten Editionen und welche ist euer Favorit?