Xbox Series X/S können alle Xbox One-Titel abspielen, mit kleiner Ausnahme

Zu den Features der kommenden Microsoft-Konsolen Xbox Series X und Xbox Series S gehört auch eine umfangreiche Abwärtskompatibilität. Damit ist es möglich, Spiele aller bisherigen Xbox-Generationen abzuspielen, also von Xbox One, Xbox 360 und Xbox Original/Classic.

Aber während für die Xbox 360 und Xbox Original/Classic aber klar war, dass aus dessen Bibliotheken nicht alle Titel abspielbar sind, sondern nur eine bestimmte Anzahl, war der Umfang der Abwärtskompatibilität für Xbox One-Spiele bislang noch nicht vollständig klar.

Jetzt hat sich aber Microsofts Jason Ronald dazu geäußert und hat eine gute Nachricht:

"Nach 500.000+ Test-Stunden, freuen wir uns, euch mitteilen zu können, dass alle Xbox-, Xbox 360- und Xbox One-Spiele, die auf der Xbox One spielbar sind - außer der Handvoll, die Kinect benötigen - zum Launch auf der Xbox Series X/S spielbar sein werden und sich dort besser anfühlen und aussehen."

Kinect spielt generell keine Rolle mehr

Damit steht also fest: Sämtliche Xbox One-Titel werden mit der Xbox Series X/S kompatibel sein, mit eben der kleinen Ausnahme der Spiele, die Kinect erfordern. Das sind unter anderem:

Generell wird Kinect auf der Xbox Series X/S keine Rolle mehr spielen, zumal sich der Sensor wegen des fehlenden Ports auch gar nicht mehr an die Konsolen anschließen lässt. Bereits in der aktuellen Generation war der Bewegungssensor quasi für tot erklärt worden und wird schon seit längerer Zeit auch nicht mehr produziert. Ein großer Verlust sind die oben angegebenen Spiele für die Abwärtskompatibilität also nicht.

Xbox Series X/S: Alles zur Abwärtskompatibilität

Alles Wichtige zum Abwärtskompatibilitäts-Feature auf der Xbox Series X/S haben wir in einem großen Artikel für euch zusammengefasst:

Die Xbox Series X und die Xbox Series S erscheinen am 10. November 2020.