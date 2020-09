Microsoft geht nach den Vorbestellungen der Xbox Series X/S den nächsten Schritt und stellt schon einen neuen Controller für die Konsolen vor. Dieser kommt in der Farbe Shock Blue in den Handel. Interessant ist, dass der Controller auf der Rückseite weiß ist, während die Vorderseite in blau erstrahlt.

Vorbestellung ist möglich! Ihr könnt euch diesen Controller bereits zum Start der Xbox Series X/S am 10. November für 59,99 Euro zulegen. Das heißt, der neue Controller wird nicht teurer sein als der der Xbox One.

Microsoft weiß genau, dass nicht wenige Konsolenspieler gerne Controller in vielen Farben haben wollen und fängt nun mit einer ersten Auswahl an. Während der X-Variante der Konsole ein schwarzer Controller beiliegt, bekommen alle, die sich die Series S kaufen, einen weißen. Und alternativ greift ihr dann eben auch zum blauen.

Es ist bereits jetzt möglich, den Controller in Shock Blue vorzubestellen.

Ein interessantes Zubehör

Das ist nicht der Controller der Xbox One! Der Controller der Xbox Series X/S unterscheidet sich etwas von dem derr Xbox One. Neben einem hybriden D-Pad und einer Struktur auf der Rückseite, damit ihr den Controller besser in der Hand halten könnt, gibt es noch einen Share-Button. Über diesen dürft ihr dann Spielszenen in der Community teilen.

Mit dem Controller der Xbox Series X /S kommt außerdem ein Akkupack mit USB-C-Kabel-Set in den Handel. Dieses soll 24,99 Euro kosten. Mit diesem Set müsst ihr dann keine Batterien mehr kaufen, sondern ladet den Controller einfach auf.

Möchtet ihr euch euren eigenen Controller zusammenbasteln? Auch das wird in Zukunft möglich sein. Microsoft kündigte an, dass ihr ab dem kommenden Jahr über das Xbox Design Lab eigene Controller für die Xbox Series X/S entwerfen könnt. Für eine Überarbeitung geht das Design Lab am 14. Oktober erst einmal offline.

Wie gefällt euch der blaue Controller für die Xbox Series X/S? Welche Farben wünscht ihr euch noch?