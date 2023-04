Xbox Store: Die besten Spiele für unter 10€ im großen Spring Sale

Im Xbox Store Spring Sale findet ihr auch für unter 10€ noch viele großartige Spiele.

Noch bis Donnerstag läuft im Xbox Store der große Spring Sale mit rund 700 Sonderangeboten für Xbox Series und Xbox One. Die großen Highlights haben wir euch schon vor einer Woche zum Start des Sales vorgestellt. Diesmal haben wir die lange Liste der Spiele nochmal durchwühlt und besonders günstige Schnäppchen herausgesucht, die ihr schon vor unter 10€ bekommen könnt. Unsere Empfehlungen findet ihr unten. Wer hingegen gleich zur Übersicht alle Angebote möchte, kann diesem Link folgen:

Xbox-Spiele unter 10€: Die Highlights

1:00 Wunderschöner Platformer: Ori and the Will of the Wisps im Trailer

Besonders ans Herz legen möchten wir euch diesmal die Ori Collection, mit der ihr die beiden wunderschönen und zwischen herzerwärmend und tieftraurig schwankenden Platformer Ori and the Blind Forest und Ori and the Will of the Wisps zusammen für nur 9,99€ bekommt. Aber auch der aus Deutschland stammende Weltraum-Shooter Chorus ist sein Geld definitiv wert. Ein paar große AAA-Hits finden sich ebenfalls unter den Angeboten, etwa Metal Gear Solid 5 in der Definitive Edition mit allen DLCs. Hier haben wir euch eine Liste mit 12 Schnäppchen zusammengestellt:

Einige der günstigen Spiele im Sale sind allerdings auch im Xbox Game Pass enthalten, unter anderem die schon erwähnten Ori-Spiele und Chorus. Da der Xbox Game Pass für Konsole nur 9,99€ im Monat kostet und euch noch Zugriff auf hunderte weitere Spiele verschafft, kann das unter Umständen trotz der günstigen Sale-Preise der bessere Deal für euch sein: