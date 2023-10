Xbox Store Sale: Nur noch kurze Zeit bis zu 80% Rabatt auf große AAA-Spiele sichern

Im Xbox Store läuft nur noch für kurze Zeit ein Sale mit großen AAA-Hits für Xbox Series und Xbox One.

Im Xbox Store läuft gerade ein großer Sale namens „Franchise-Hits im Angebot“, durch den ihr viele AAA-Spiele aus berühmten Reihen für Xbox Series und Xbox One bis zu 80 Prozent günstiger abstauben könnt. Insgesamt gibt es 172 Sonderangebote, die bis auf wenige Ausnahmen bereits um 11 Uhr am Dienstagvormittag enden. Ihr habt also nicht mehr lange Zeit, um euch die Schnäppchen zu sichern. Dieser Link bringt euch zur Übersicht über den Sale:

Die Highlights des Xbox Store Sales

Viele der großen AAA-Spiele im Sale könnt ihr euch gleich mit allen möglichen Extras in der Gold oder Definitive Edition holen. So bekommt ihr beispielsweise mit der Far Cry 6 Gold Edition neben dem Hauptspiel auch den Season Pass mit drei Erweiterungen sowie als Bonus die Far Cry Blood Dragon Classic Edition obendrauf, und das alles für 24,99€ bei 75 Prozent Rabatt.

2:00 Far Cry 6 - Trailer zum Lost Between Worlds-DLC zeigt die abgefahrene Rift-Welt

Das von Rockstar stammende Western-Epos Red Dead Redemption 2 sollte jeder unbedingt mal gespielt haben. Falls ihr den Open-World-Hit bislang tatsächlich bsilang verpasst haben solltet, habt ihr nun die Gelegenheit, euren Fehler günstig auszubügeln. Falls ihr nach einem guten und günstigen Horrorspiel für Halloween sucht, können wir euch zudem Little Nightmares 2 ans Herz legen, von dessen niedlichem Look ihr euch nicht täuschen lassen solltet.

Hier haben wir euch eine kleine Liste mit zehn Highlights aus dem Sale zusammengestellt:

Ein paar der Spiele aus dem Sale sind übrigens auch im Xbox Game Pass oder in EA Play enthalten. Falls ihr das betreffende Spiel ohnehin nur schnell durchspielen wollt und es euch nicht wichtig ist, es dauerhaft zu besitzen, könnte das also eventuell der bessere Deal für euch sein.

Ihr wollt noch mehr günstige Sonderangebote rund um Gaming, Technik und Unterhaltung? Dann schaut auf unserer GamePro Deal-Übersicht vorbei oder werft einen Blick auf diesen Artikel: