Großer Xbox-Sale: Call of Duty-Reihe und 600 weitere Spiele im Xbox Store abstauben

Unter den rund 600 Sonderangeboten im Xbox Store ist gerade fast die ganze Call of Duty-Reihe.

Im Xbox Store sind gerade mal wieder eine Menge Spiele reduziert, insgesamt gibt es mehr als 600 Sonderangebote. Mit dabei ist die Call of Duty-Reihe, von der ihr stolze 18 Teile günstiger abstauben könnt. Während diese Angebote laut Shopseite noch drei Tage gültig sind, laufen viele der anderen Deals nur noch bis Montag. Es ist daher ein guter Zeitpunkt, schnell nochmal im Xbox Store die lange Deal-Liste zu durchstöbern:

Call of Duty Sale im Xbox Store

13:08 Call of Duty: Modern Warfare 2 - Test-Video zur Story-Kampagne - Test-Video zur Story-Kampagne

Ihr bekommt sämtliche Teile ab dem 2005 erschienenen Call of Duty 2 bis hin zum neuen Modern Warfare II aus 2022 günstiger, wobei Modern Warfare 1 aus 2007 in der Remastered-Version mit dabei ist. Die Preise für die Hauptspiele reichen von 9,99€ bis 39,99€. Zum Teil gibt es die Spiele auch in unterschiedlichen Versionen (beispielsweise für Xbox Series und für Xbox One) oder Editionen günstiger. Hier nur die fünf jüngsten Spiele im Überblick:

Weitere günstige Spiele im Xbox Store

10:17 Need for Speed Heat - Testvideo zum besten NfS seit langem

Natürlich gibt es unter den über 600 Angeboten im Xbox Store auch noch einige Spiele, die noch stärker reduziert sind als die traditionell preisstabile Call of Duty-Reihe. Hier haben wir euch ein paar Highlights herausgesucht:

Im Fall von Marvel’s Avengers solltet ihr beachten, dass das Spiel nur noch bis zum 30. September verfügbar sein und danach aus den Stores verschwinden wird. Falls ihr es noch nachholen wollt, ist jetzt also die letzte Chance. Auch wenn es einige Mängel hat, ist die Kampagne die 5€ durchaus wert.

