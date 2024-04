XDefiant Server-Test im Liveticker: Start-Uhrzeit, Preload, Server-Status und mehr

XDefiant könnt ihr für wenige Tage ausprobieren.

13:10 Uhr

Wenn ihr XDefiant bereits in der Beta gespielt habt, dürftet ihr mit dem grundlegenden Gameplay-System vertraut sein. Seither gab es aber auch einige interne Patches, die das Entwicklerteam in den offizellen Patchnotes vorstellt.

Auch einige bekannte Probleme werden hier aufgeführt. Solltet ihr also beim Spielen auf Fehler stoßen, könnt ihr hier checken.

12:15 Uhr

In wenigen Stunden ist es soweit, dann könnt ihr in den Server-Test reinspringen. Wir halten euch hier im Live-Ticker auf dem Laufenden, falls es Probleme mit Servern und Co. geben sollte.

Denkt auch daran, die Server Test-Session vorab runterzuladen, wenn ihr pünktlich starten wollt!