XDefiant enttäuscht mit schwachen Trophäen - Für Platin-Hunter gibt's nichts zu holen

Die Trophäen-Liste von XDefiant beinhaltet keine Platin.

Gestern ist Ubisofts Free2Play-Shooter XDefiant erschienen, und der soll Call of Duty ordentlich Konkurrenz machen. Bereits in der Beta kam das Spiel gut bei den Fans, Kritikpunkte gab es nur wenige. Nun steht allerdings fest: Wer gerne Trophäen/Achievements sammelt und insbesondere auf den begehrten Platin-Kelch aus ist, muss bei XDefiant Abstriche machen (via Pushsquare).

Das ist die Trophäen-Liste von XDefiant

XDefiant verfügt nämlich über keine Platin-Trophäe. Das geht aus der offiziellen Trophäen-Liste des Shooters hervor (via psnprofiles.com). Generell sieht die Achievement-Liste des Shooters sehr dünn aus, wir können lediglich 9 Bronze-, 3 Silber- und eine Gold-Trophäe freischalten.

Alle Trophäen von XDefiant im Überblick:

MVP: Finish 3 Matches as MVP (Gold)

Buzzkill: Cancel 5 enemy Ultras (Silber)

All Grown Up: Reach Player Level 50 (Silber)

Weapon Master: Level-up a Weapon to level 50 (Silber)

Streaker: Achieve a Killstreak of 5 or higher (Bronze)

Team Player: Get 50 Assists (Bronze)

Exterminator: Get 50 Kills (Bronze)

Winner: Win 10 Matches (Bronze)

Grand Tour: Complete a Match in 5 different Game Modes (Bronze)

Damage Dealer: Deal 10,000 damage (Bronze)

Party Player: Complete a Match in a Party (Bronze)

Defense Player: Heal or Block 5,000 damage (Bronze)

High-Fivist: Send or Receive 20 High-Fives (Bronze)

Dass insbesondere Multiplayer-Titel keine Platin-Trophäe bieten, ist allerdings keine Seltenheit. Square Enix' Splatoon-Alternative Foamstars kommt beispielsweise ebenfalls ohne das höchste PlayStation-Achievement aus.

Den Trailer zu Ubisofts "CoD-Killer" könnt ihr euch hier anschauen:

1:54 XDefiant - Ubisofts neue CoD-Alternative im Übersichtstrailer vorgestellt - Ubisofts neue CoD-Alternative im Übersichtstrailer vorgestellt

Ubisofts Shooter-Hoffnung XDefiant ist ab sofort auf PlayStation 5, Xbox Series X/S sowie auf dem PC spielbar.

Und jetzt ist wie immer die GamePro-Community gefragt: Was haltet ihr davon, dass die Trophäen-Liste von XDefiant keinen Platin-Kelch beinhaltet?