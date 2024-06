XDefiant-Server sind wieder online - Alle Patch Notes von Version Y1S0.2 im Überblick

Der neue XDefiant-Patch sorgt auch für einen Serverdown.

Ubisofts neuer Free2Play-Multiplayer-Shooter XDefiant ist vor einigen Tagen an den Start gegangen. Aktuell läuft die Pre-Season der "Call of Duty-Alternative". Um noch vor Season 1 ein paar Fehler auszubügeln, kommt heute ein neuer Patch. Allerdings gehen dafür auch die Server kurz offline.

Live-Ticker zum XDefiant-Patch

15:59 Uhr XDefiant-Server sind wieder online Die Wartungsarbeiten sind pünktlich rum, das Update ist da (die Patch Notes findet ihr etwas weiter unten). Viel Spaß beim Zocken! 15:26 Uhr Was ist Mike-01 Error für ein Fehlercode? "Mike-01 Error" steht ähnlich wie andere Fehlercodes (z.B. Foxtrot, Bravo, Delta) in Verbindung mit Serverproblemen. Er tritt grundsätzlich in XDefiant auf, wenn es in dem Spiel Verbindungsprobleme mit den Ubisoft-Servern gibt. Hier aktuell nach einer Lösung zu suchen, ist vergebene Liebesmüh, da wir einfach nur abwarten müssen, bis Ubisoft die Server wieder hochfährt. 15:18 Uhr Patch Notes zur XDefiant-Version Y1S0.2 Die Patch Notes sind da und halten sich in Grenzen: Sozial Während einer Party zeigen wir jetzt die restriktivste Crossplay-Einstellung unter den Partymitgliedern an, da diese für die gesamte Party gilt. Außerdem wurde ein Problem behoben, bei dem Partymitglieder mit unterschiedlichen Crossplay-Einstellungen kein Matchmaking durchführen konnten.

Ein Problem mit der Anzeige falscher Spielernamen auf einigen Social-Bildschirmen wurde behoben.

Ein Absturz wurde behoben, der durch das ständige Öffnen/Schließen von „Partyeinladungen anzeigen“ verursacht wurde. Aber wer würde so etwas überhaupt tun? Beruhigen Sie sich.

Auf Konsolen wurden Partyeinladungen von Ubisoft Connect manchmal so angezeigt, als kämen sie von Xbox- oder PlayStation Network-Freunden. Dies wurde behoben, ebenso wie einige andere seltsame Dinge im Zusammenhang mit Einladungen. Verschiedenes Einige fehlende Geländetexturen wurden behoben, wenn Spieler auf einigen Karten laufenden Matches beitraten.

Der Status der eingabebasierten Matchmaking-Einstellung wird jetzt korrekt aktualisiert, nachdem er auf der Xbox geändert wurde.

Ein Problem auf der PS5 wurde behoben, bei dem sich Leute über PS5-Aktivitäten an Orte schleichen konnten, an denen sie sich nicht aufhalten sollten.

Verschiedene Sicherheitsverbesserungen. 15:03 Uhr Die Server sind nun offiziell down In etwa einer Stunde soll der Patch aufgespielt und XDefiant wieder spielbar sein – sofern alles glatt läuft. Sollte es durch technische Probleme zu Verzögerungen kommen, erfahrt ihr es hier. Außerdem warten wir ja noch auf die Patch Notes. 14:12 Uhr In weniger als einer Stunde gehen die Server down. Neuigkeiten zu den Patch-Inhalten gibt es nach wie vor nicht. 12:30 Uhr Heute Nachmittag kommt der neue Patch, für den die Server abgeschaltet werden. An dieser Stelle halten wir euch über die neuen Inhalte und den Server-Status auf dem Laufenden.

Wann kommt der Patch? am 4. Juni 2024

am 4. Juni 2024 Start-Zeit der Downtime: 15:00 Uhr deutscher Zeit

15:00 Uhr deutscher Zeit Geschätzte Dauer der Downtime: ungefähr eine Stunde

Diese neuen Inhalte bringt der XDefiant-Patch mit sich

Ubisoft hat vorab noch keine Patch Notes veröffentlicht. Bislang wissen wir daher nicht, was der Patch am Shooter verändern wird.

Ganz oben auf dem Wunschzettel vieler Spieler*innen stehen allerdings Balance-Anpassungen vieler Waffen, allen voran Scharfschützengewehre, durch die aktuell auch das Bunny-Hopping provoziert wird. Die Bewegung wird in XDefiant allerdings nicht angepasst, wie mittlerweile von den Entwickler*innen bestätigt wurde.

Großes Update erst mit Season 1: Neue große Inhalte wie Modi, Fraktionen und Waffen dürften zudem erst mit der nächsten Season kommen. Hier gibt es bereits Gerüchte, dass die Assassinen aus der Assassin’s Creed-Reihe, Operatoren aus Ghost Recon: Breakpoint, GSG9-Mitglieder aus Rainbow Six Siege und die Highwaymen aus Far Cry: New Dawn als neue Fraktionen kommen. Bestätigt ist das aber noch nicht.

Im Live-Ticker halten wir euch über die Inhalte des heutigen Patches auf dem Laufenden.