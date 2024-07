XDefiant schenkt euch jetzt 8 Gratis-Items für Season 1 - so schnappt ihr sie euch via Twitch

Diese Gratis-Skins und Booster könnt ihr euch für XDefiant schnappen.

Heute startet die neue Season in XDefiant und bringt unter anderem eine neue Fraktion, neue Maps, Waffen und Belohnungen für den Ranglisten-Modus. Das ist aber noch nicht alles, was ihr jetzt neu für Ubisofts Gratis-Multiplayer-Shooter bekommt. Zur Feier des Season-Starts gibt es nämlich auch eine Reihe Twitch Drops, die euch Skins und XP Booster bescheren.

Diese Twitch Drops könnt ihr euch aktuell für XDefiant holen

Um die Drops zu bekommen, müsst ihr dabei entsprechende Streams auf Twitch schauen. Die Drops sind dabei in zwei Kategorien unterteilt, die angeben, wie ihr sie bekommt.

Das erste Set könnt ihr euch sichern, indem ihr auf Twitch im Aktionszeitraum einen oder mehrere beliebige Streams anschaut, die XDefiant streamen. Diese Belohnungen gibt es dabei:

Für eine Stunde Zuschauen: Battle Pass XP Booster

Battle Pass XP Booster Für drei Stunden Zuschauen : Avalanche SVD Skin

: Avalanche SVD Skin Für fünf Stunden Zuschauen: Shamrock M870 Skin

Das zweite Set Belohnungen bekommt ihr nur, wenn ihr ausgewählte Partnerstreams anschaut – bei denen könnt ihr natürlich auch das erste Set sammeln, wenn ihr das wollt. Die offizielle Liste aller Partnerstreams findet ihr hier. Diese Belohnungen gibt es:

Für eine Stunde Zuschauen: Extraction RPK Skin

Extraction RPK Skin Für drei Stunden Zuschauen : Extraction Kaptan Skin

: Extraction Kaptan Skin Für fünf Stunden Zuschauen: Extraction Stark Skin

Hier könnt ihr euch anschauen, wie die Belohnungen aussehen:

Zuletzt könnt ihr euch auch noch eine Skin über die sogenannte "Twitch Quest" holen. Die ist allerdings nicht kostenlos, stattdessen müsst ihr dafür zwei Tier 1-Abos für einen Partner- oder Affiliate-Kanal kaufen, der gerade XDefiant spielt – Amazon Prime Subs gelten hier nicht. Als Belohnung gibt es dann:

Viral Skin Green

Bis wann könnt ihr euch die Twitch Drops sichern? Bis zum 30. Juli um 19 Uhr deutscher Zeit. Die Twitch Quest-Belohnung ist nur bis zum 30. Juli um 8:59 Uhr deutscher Zeit verfügbar.

Was in Season 1 von XDefiant alles drinsteckt, könnt ihr euch im Trailer anschauen:

XDefiant - Overview Trailer zu Season 1 zeigt, was euch erwartet

So sichert ihr euch die Twitch Drops

Bevor ihr die Twitch Drops bekommen könnt, braucht ihr zu allererst ein Twitch-Konto und müsst es mit eurem Ubisoft-Account verbinden.

Geht dafür in die Account-Einstellungen eurers Twitch-Kontos. Wählt dort bei "Verknüpfungen" Ubisoft aus und klickt auf verknüpfen, um euch mit eurem Ubisoft-Account anzumelden. Alternativ könnt ihr das auch über die offizielle Ubisoft Drops-Seite machen.

Achtet jetzt darauf, dass das Erhalten von Drops in eurem Twitch-Konto eingeschaltet ist. Das müsste standardmäßig der Fall sein. Jetzt müsst ihr nur noch eingeloggt die passenden Streams auf Twitch anschauen, um euch die Drops zu verdienen. Anschließend müsst ihr sie noch in eurem Twitch-Inventar abholen, damit sie in eurem Spiel auftauchen.