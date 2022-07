Xenoblade Chronicles 3: Muss ich die Vorgänger gespielt haben?

Es gibt im dritten Teil Referenzen, z.B. gleich in den Opening Credits der Kampf der beiden riesigen Maschinen (Keves gegen Agnus) "über den Wolken". Das erinnert an die beiden Titanen aus dem Intro des ersten Teils. Außerdem schwingt Noah ein Monado (Götterschwert), über das Kenner*innen natürlich schon etwas wissen. Ebenso werden Erinnerungen an Klaus, den Schöpfer der ersten Welt, wach. Trotzdem kann man der Handlung auch ohne Vorkenntnisse folgen.