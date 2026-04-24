Von wegen nur für Popcorn: Super Mario-Fans zweckentfremden Yoshis Popcorn-Eimer und eine Idee ist besser als die andere

So sieht der Popcorn-Eimer in Yoshi-Form zum Super Mario Galaxy-Film aus.

Der Hype rund um den Super Mario Galaxy-Film ist real und das Internet hat eine neue Obsession: Den Yoshi-Popcorneimer. Der lässt sich nämlich nicht nur einmalig zum Popcorn mampfen im Kino benutzen, sondern kann auch für allerlei andere Dinge eingesetzt werden. Die Fans kommen auf wirklich gute Ideen.

Super Mario-Fans nutzen den Yoshi-Popcorneimer für die wildesten Zwecke

Selbstverständlich eignet sich das aufklappbare Ei, das Yoshi in den Händen hält, ideal dafür, diverse Snacks darin zu verstauen. Das muss nicht nur Popcorn sein. Der Fantasie sind dahingehend keinerlei Grenzen gesetzt, weshalb natürlich auch wirklich ungefähr alle Fressalien, die ihr euch so vorstellen könnt, schon in diesem Popcorn-Eimer gelandet sein dürften.

2:23 Neuer Super Mario Galaxy-Trailer ist da und jetzt wissen wir, wer Yoshi spricht

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Aber das Yoshi-Ei kann auch ganz hervorragend als Spender für allerlei andere Dinge genutzt werden. Zum Beispiel für Waschpulver (dann solltet ihr mit den Snacks danach aber auf jeden Fall aufpassen!) oder Kaffe-Pads beziehungsweise Kapseln. Eigentlich spielt es wirklich keine Rolle und euch fällt bestimmt auch irgendetwas ein, das sich gut darin machen würde.

Aber auch abgesehen von den naheliegenden Dingen wie Snacks, Kaffee oder Haushalts-Utensilien gibt es mannigfaltige Verwendungsmöglichkeiten für euren kleinen Lieblings-Dino aus dem Mario-Universum. Erst recht, wenn er ein hohles Ei in den Händen hält.

Eine Person macht zum Beispiel einfach eine sehr coole Lampe daraus, wie ihr hier auf dem vierten Bild sehen könnt:

Aber das war natürlich noch nicht alles. Yoshis Ei kann auch perfekt als Blumenvase eingesetzt werden oder andere, kleine Yoshis in seinem Ei mit sich herumtragen. Wer das Innere sauber halten will, kann selbstverständlich auch die Snacks in einer Tüte lassen. Oder, wie das letzte Bild zeigt: Ihr könnt Yoshi und sein Ei auch wunderbar verzieren.

Manch anderer nutzt das aufklappbare Ei aber zum Beispiel auch einfach als Halterung für diverse (Nintendo-)Controller oder als Osterhasen. Selbstverständlich lassen sich auch Zahnpflegeprodukte, die sonst lose durch die Gegend fliegen würden, ganz hervorragend in Yoshis Ei verstauen. Noch mehr coole Beispiele seht ihr hier in diesem Video:

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Weniger erfreulich ist hingegen, dass selbst der Popcorn-Bucket zum Super Mario Galaxy-Film offenbar Scalper auf den Plan ruft, die sich daran bereichern wollen:

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Weitere News rund um den Nintendo-Film und mehr findet ihr hier in diesen GamePro-Beiträgen:

Es scheint aber auch ohne Scalper gar nicht so einfach gewesen zu sein, an einen Yoshi-Popcornbecher heranzukommen. Zumindest in Deutschland war das Teil wohl nicht in allen Kinos verfügbar. Was dazu führt, dass er jetzt im Netz teils für horrende Mondpreise (weiter-)verkauft wird.

Der Luma-Popcorneimer scheint währenddessen nicht ganz so gefragt zu sein wie die Yoshi-Version.

Habt ihr einen Yoshi-Popcornbecher ergattern können und was macht ihr da jetzt rein?