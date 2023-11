YouTube: Werbeblocker sollen jetzt konsequent überall gesperrt werden und das Premium-Abo wird teurer

YouTube hat schon länger angekündigt und ausprobiert, AdBlocker zu blocken, jetzt geht's richtig los.

YouTube will euch Werbung zeigen, wenn ihr kein Premium-Abo abschließt. Was viele Nutzer*innen jahrelang mit Hilfe von Werbeblockern umgangen haben, geht jetzt nicht mehr: Wer so einen Blocker nutzt, wird nämlich selbst blockiert und kann die Plattform gar nicht mehr nutzen. Die Offensive wird jetzt offiziell überall ausgerollt und gleichzeitig werden die Premium-Abos auch noch teurer.

YouTube sperrt Werbeblocker aus und macht das Premium-Abo teurer

Darum geht's: Auf YouTube kommt ziemlich viel Werbung vor Videos, mittendrin und danach auch nochmal. Weil das extrem nervig ist, haben unzählige User einen Werbeblocker installiert. Der verstößt offiziell aber eigentlich gegen die Nutzungsbedingungen von YouTube. Deswegen geht der Konzern jetzt massiv gegen die Nutzung vor.

Was passiert genau? Wer YouTube mit Werbeblocker nutzt, bekommt irgendwann einen Warnhinweis, dass die Erweiterung abgeschaltet werden muss. Andernfalls werde man komplett vom Videoschauen auf der Plattform ausgesperrt. Es gibt allerdings eine Kulanz und Karenzzeit von drei Videos, die noch ohne Werbung angeschaut werden dürfen.

Das will YouTube: Euer Geld. In erster Linie dürfte sich diese breite Offensive darum drehen, dass ihr endlich ein YouTube Premium-Abo abschließen sollt. Dann könnt ihr nämlich komplett ohne Werbung Videos schauen und YouTube Music bekommt ihr auch noch dazu. Aber das kostet natürlich eine ordentliche Stange Geld und jetzt sogar noch etwas mehr als bisher.

Was ist jetzt neu? Bisher wurde das Blockieren der Blocker nur ausprobiert. Mit den Experimenten soll nun aber Schluss sein, das Ganze wird jetzt offiziell und weltweit durchgezogen. Das erklärt YouTube zumindest in einem Statement gegenüber The Verge.

Es kann allerdings dauern: Wir haben bereits den entsprechenden Warnhinweis erhalten, viele andere Nutzer*innen in Deutschland aber noch nicht. Womöglich habt ihr also noch eine Weile Glück, aber irgendwann wird es euch wohl auch treffen.

YouTube Premium wird teurer: Passend zum Werbe-Zwang erhöht YouTube Premium auch noch seine Preise für das Abo. Ja, auch in Deutschland. Ihr müsst als Einzelperson jetzt 12,99 Euro pro Monat zahlen (statt 11,99), das Familien-Abo für 5 Personen gibt es ab 23,99 (statt 17,99) und Student*innen zahlen 7,49 im Monat. Wer bereits zahlt, muss erst ab Dezember tiefer in die Tasche greifen.

Verzichtet ihr jetzt auf YouTube, schaut ihr euch die Werbung an oder schließt ihr ein Abo ab?