Zelda BotW-Fan entdeckt eine Animation, die viele noch nicht kannten

Zelda: Breath of the Wild feiert heute seinen vierten Geburtstag und Leute finden auch nach dieser langen Zeit nach Release immer noch neue Dinge heraus. Wie zum Beispiel ein BotW-Fan, der laut eigenen Angaben seit dem Launch fleißig spielt und eine ganz bestimmte Animation von Link erst jetzt entdeckt hat. Viele andere Fans aus der Zelda-Community kannten die Animation offenbar auch noch nicht, entsprechend begeistert sind manche der Reaktionen.

Breath of the Wild sorgt auch nach vier Jahren noch für staunende Fans

BotW feiert Geburtstag: Dieses Jahr ist nicht nur das 35-jährige Jubiläum der Zelda-Serie allgemein. Genau heute vor vier Jahren wurde Zelda Breath of the Wild weltweit für die Nintendo Switch und die Wii U veröffentlicht. Dass es nach so langer Zeit auch heute noch Neuigkeiten aus der Welt des Open World-Megahits zu vermelden gibt, wirkt an sich schon ziemlich überraschend und beeindruckend.

Neue Animation entdeckt: Okay, so richtig neu ist die Animation natürlich nicht, wenn sie bereits seit vier Jahren in diesem Spiel steckt. Aber viele Fans haben diese speziellen Bewegungsabläufe von Link wohl tatsächlich noch nie zu Gesicht bekommen. Angesichts der schieren Detailfülle und solcher bisher unentdeckter Kleinigkeiten zeigt sich die Community begeistert.

Um diese Animation geht es: Wenn ihr als Link versucht, mit euren Waffen anzugreifen, aber keine Ausdauer mehr habt, geht das natürlich in die Hose. Dasselbe gilt auch dafür, wenn ihr das mit der aufgeladenen Spezialattacke versucht. Dass es dafür allerdings eine eigene Animation gibt, bei der Link taumelt und beinahe hinfällt, wussten wohl viele Spieler noch nicht. Für Zweihand- und Langwaffen existiert sogar nochmal eine eigene Variante.

So sieht das aus:

In den Kommentaren unter dem Video häufen sich die Kommentare erfreuter Fans. Die meisten können kaum glauben, dass immer noch solche Kleinigkeiten entdeckt werden.

Es gibt noch sehr viel mehr aktuelle Neuigkeiten zu Zelda BotW:

Während wohl die meisten Zelda-Fans momentan auf das Sequel zu Breath of the Wild warten, hat Nintendo eine Neuauflage von Skyward Sword angekündigt. Zusätzlich machen viele Gerüchte rund um eine mögliche Zelda-Collection für die Switch die Runde, die anlässlich des 35. Jubiläums des Franchises veröffentlicht werden könnte.

Kanntet ihr diese Animationn von Link schon? Spielt ihr BotW noch und was ist eure liebste Entdeckung aus dem Spiel?