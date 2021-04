Zelda BotW: Der Standort von Links Haus ist kein Zufall - das ist das Besondere

The Legend of Zelda: Breath of the Wild gibt Link ein richtiges Zuhause in Hateno. Das kleine Häuschen kann ein bisschen ausgebaut werden, ihr dürft darin Waffen und Schilde aufhängen sowie ein Nickerchen halten. Über den genauen Ort, an dem das Haus steht, dürften sich die Wenigsten Gedanken machen. Aber es sieht ganz danach aus, als wäre diese Stelle alles andere als zufällig gewählt.

Wie, Links Haus? Ihr könnt euch in Zelda Breath of the Wild ein eigenens kleines Häuschen bauen (lassen). Dafür braucht ihr zwar das nötige Kleingeld und eine Menge Holz, aber das sollte in den ersten paar Stunden eures Abenteuers eigentlich kein Problem darstellen. 30 Holzbündel und 3.000 Rubine habt ihr recht schnell beisammen. Anschließend dürft ihr sogar noch ein paar Verbesserungen an dem Haus vornehmen.

Die Aussicht: Links Haus in Hateno bleibt leider relativ unspektakulär (was eine Fan-Mod ändert). Ihr könnt dort eigentlich nur neun Waffen beziehungsweise Schilde aufhängen und übernachten. Aber wenn ihr aufs Dach und dann auf den Schornstein klettert, habt ihr eine sehr spezielle Aussicht. Ihr könnt von Links Haus aus nämlich alle vier Titanen sehen, wie sie auf Schloss Hyrule zielen.

Das alles wurde höchstwahrscheinlich wohl kaum zufällig so angeordnet. In der Welt von BotW bleibt nichts dem Zufall überlassen. Zum Beispiel ist Schloss Hyrule von den meisten Gegenden aus gut in der Ferne als großes Ziel zu erkennen. Habt ihr die Titanen und ihre jeweiligen Dungeons gemeistert, nehmen Vah Medoh und Co weithin sichtbar ihre Positionen ein und visieren das Schloss an.

Viele Zelda Breath of the Wild-Fans dürften nach den vier Titanen aber noch eine ganze Weile durch die Welt von BotW streifen, ohne den finalen Boss-Kampf anzugehen (mich eingeschlossen). Da wirkt es nur passen, dass ihr von zuhause aus alle vier Helfer sehen könnt und stets daran erinnert werdet, was es noch zu tun gibt – mit dem Wissen, dabei nicht auf sich allein gestellt zu sein.

Falls ihr ebenfalls nach neuen Zelda-Inhalten lechzt, haben wir eine gute und eine schlechte Nachricht für euch. Okay, die Gute zuerst: Weil es bis zum Release des BotW-Sequels wohl noch dauert, gibt es bald wohl den Second Wind-DLC, der äußerst vielversprechend wirkt. Die schlechte Nachricht: Es handelt sich dabei leider nur um einen inoffiziellen Fan-DLC.

Ist euch das auch aufgefallen mit den Titanen? Wie viel Zeit habt ihr zwischen den vier Dungeons und Ganon verstreichen lassen?