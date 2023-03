Zelda BotW: Nintendo verschenkt jetzt Goodie aus der Explorer's Edition

Wer sich in Hyrule noch nicht so gut auskennt, dürfte sich besonders freuen.

Zelda Breath of the Wild-Fans (und alle, die es noch werden wollen) können jetzt kostenlos einen Guide herunterladen, der vorher nur als Teil einer bestimmten Edition enthalten war. Der bisher nur gedruckte Hyrule-Führer ist jetzt nämlich erstmals auch digital und als PDF erhältlich, noch dazu komplett gratis. Was euch darin erwartet, lest ihr hier.

Zelda BotW-Guide jetzt kostenlos: Das steckt drin

Darum geht's: Zelda Breath of the Wild ist in verschiedenen Editionen erschienen. Während es in der limitierten Sammler-Edition eine Masterschwert-Figur und den Soundtrack gab, war bei der Explorer's Edition eine gedruckte, physische Karte sowie ein Guide enthalten.

Guide wird jetzt verschenkt: Ihr könnt euch diesen Reiseführer durch Hyrule aus der Explorer's Edition jetzt einfach so gratis als PDF herunterladen. Ihr müsst einfach nur auf den hier eingefügten Link gehen und der Download sollte direkt starten:

Was ist das genau? Der Guide ist auf Englisch und richtet sich vor allem an Einsteiger*innen. Habt ihr Zelda Breath of the Wild schon mehrere Hundert Stunden gespielt, werdet ihr darin wahrscheinlich nichts Neues mehr entdecken – aber hübsch anzuschauen ist er natürlich trotzdem.

Das steht drin: Ihr findet in dem Heftchen eine ganze Reihe an hilfreichen Tipps. Wie ihr mit Waffen umgehen solltet, wie die Inventarvergrößerung funktioniert und viele andere grundlegende Gameplay-Mechaniken werden erklärt. Hier steht zum Beispiel auch, dass Link ein Haus haben kann, dass sich beim Bogenschießen in der Luft die Zeit verlangsamt und wie ihr pariert oder ausweicht.

Kompletter Guide für's Plateau: Last but not least bekommt ihr auch noch eine richtige Komplettlösung für das Vergessene Plateau an die Hand. Falls irgendwer Schwierigkeiten mit dem Einstieg und dem Tutorial-Gebiet von Zelda BotW haben sollte, könnt ihr der Person diesen Guide ans Herz legen.

Seid ihr auf den Geschmack gekommen und wollt mehr? Dann können wir euch noch zwei Empfehlungen geben. Das offizielle Lösungsbuch in der erweiterten Ausgabe mit den DLC-Inhalten ist sicherlich einen Blick wert und dasselbe gilt natürlich auch für das zauberhafte Creating a Champion-Artbook zu Zelda BotW.

Demnächst geht es mit dem Nachfolger weiter:

12:18 Zelda: Tears of the Kingdom macht da weiter, wo Breath of the Wild aufgehört hat

Bald kommt Tears of the Kingdom: Habt ihr schon genug von Zelda Breath of the Wild, müsst ihr euch zum Glück nicht mehr lange gedulden. Der Nachfolger The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom erscheint schon in weniger als zwei Monaten, genauer gesagt: Am 12. Mai 2023 für die Nintendo Switch.

Wie findet ihr den kostenlosen Guide aus der Explorer's Edition von Zelda Breath of the Wild? Worauf hofft ihr bei Zelda TotK?