Zelda: BotW-Fans entdecken Wind Waker-Insel im Spiel

Auch über zwei Jahre nach dem Release von The Legend of Zelda: Breath of the Wild scheinen noch nicht alle Geheimnisses des Spiels gelüftet zu sein. Abgesehen davon, dass Spieler noch immer mit neuen Ideen und Erfindungen aufwarten, gibt es offenbar weiterhin Easter Eggs, auf die bislang noch niemand gestoßen ist.

Fans finden Wind Waker-Verweis in Breath of the Wild

Ist das etwa Präludien? Eines davon scheint nun der YouTube-Kanal GameXplain entdeckt zu haben, denn wie es scheint, gibt es in Breath of the Wild einen klaren Verweis auf The Legend of Zelda: Wind Waker - und zwar direkt vor unseren Augen.

Im Detail geht es darum, dass sich Outset Island (auf deutsch: Präludien) in der Spielwelt finden lässt. Zumindest sieht es ganz danach aus. Um uns davon zu überzeugen, ob die Startinsel von Wind Waker im Spiel ist, müssen wir nach Angelstedt reisen.

Das idyllische Küstendorf hat nämlich verdächtig viel Ähnlichkeit mit Präludien, wenn man weiß, worauf man achten muss. Es gibt den riesigen Aussichtsturm, den Blick auf das Meer, die Berge im Hintergrund und sogar die Gebäude sind wie bei Wind Waker angeordnet.

Nur die überflutete Spielwelt muss man sich dazu denken.

Es wäre übrigens nicht das erste Mal, dass Breath of the Wild wichtige Orte aus anderen Zelda-Spielen zitiert. Die berühmte Lon-Lon-Ranch aus Ocarina of Time lässt sich in abgewandelter Form ebenfalls im Spiel finden.

Erkennt ihr die Ähnlichkeit?