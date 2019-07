Zelda BotW-Fan beweist irre Ninja-Skills & lässt uns alle alt aussehen

Schleichen kann uns in The Legend of Zelda: Breath of the Wild manchmal weiter bringen als die klassische Hau-Drauf-Methode. Insbesondere wenn wir Bokblinlager räumen wollen, um die wertvolle Truhe freizuschalten, ist Stealth oftmals sicherlich die klügere Option.

Wer sich das Schleichen erheblich vereinfachen möchte, kann sich beispielsweise das Ninja-Set besorgen, das Geräusche reduziert. Oder man pfeift einfach auf komplett auf jegliche Stealth-Hilfen und trainiert sich so beeindruckende Skills an wie der Spieler im unteren Video.

Spieler meistert Stealth in Breath of the Wild

Was passiert im Clip? Reddit-User Stuknky hat das Schleichen in Zelda: Breath of the Wild anscheinend perfektioniert. Elegant wie ein Ninja klärt er mir nichts dir nichts ein Bokblin-Lager und lässt dabei alles so verdammt einfach aussehen.

Die Wächter außerhalb der Höhle tötet er aus der Luft mit Pfeilen, was dank Zeitlupeneffekt eine Extraportion Coolness spendiert bekommt. Im spektakulären Finale seines Stealth-Runs brutzelt er die restlichen Monster in der Totenkopfhöhle, in der er mit Explosionspfeilen auf die Fässer im Innenraum schießt. Schaut's euch einfach selbst an:

Hier der Link zum Video.