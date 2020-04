Zelda BotW-Fan zeigt 7 geniale Wege, Yiga Clan-Mitglieder zu erledigen

In The Legend of Zelda: Breath of the Wild bekommt ihr es immer wieder mit Mitgliedern der Yiga-Bande zu tun. Die tarnen sich in der Regel als harmlose Reisende oder angehende Abenteurer, die euch vermeintlich anheuern wollen. Innerhalb kürzester Zeit wollen sie euch dann aber ans Leder, wenn ihr euch auf ein Gespräch mit ihnen einlasst. Das animiert viele Fans dazu, ihren ganz persönlichen Schabernack mit den Fieslingen zu treiben.

Was ist die Yiga-Bande in Zelda: BotW?

Beim Yiga-Clan und dessen Anhängern handelt es sich um eine Art Geheimbund, der sich das Ziel gesetzt hat, Link unschädlich zu machen. Im Verlauf einer Mission in den Gerudo-Bergen bekommt ihr es mit dem Anführer der Yigas namens Koga zu tun.

Die Stufen: Das Aufeinandertreffen mit den Mitgliedern der Yiga-Bande wird von verschiedenen Faktoren beeinflusst.

Nach Abschluss der Mission "Impa, die Weise" können die verkleideten Clan-Mitglieder an einigen Stellen in der Open World auftauchen Wenn ihr den Yiga-Anführer Koga besiegt und den Donnerhelm zurückgebracht habt, können euch auch Yiga-Offiziere, eine komplett neue Gegner-Art, angreifen Außerdem besteht ab diesem Zeitpunkt auch die Möglichkeit, dass euch Yiga-Novizen jederzeit attackieren und zusätzlich verfügen die Bandenmitglieder über stärkere (Nahkampf-)Waffen

Das macht die Yigas zu ziemlich anstrengenden beziehungsweise lästigen Gegnern. Sie tauchen ganz gerne in den ungünstigsten Situationen auf, sind aber zum Beispiel im Gewitter ziemlich hilflos gegenüber Blitzen.

Zelda BotW: Die 7 wohl witzigsten Arten, nervige Yiga Clan-Anhänger loszuwerden

Spaß mit Yigas: Ab einem gewissen Spielfortschritt fällt es leicht, die getarnten Yiga-Clan-Mitglieder an ihrer Haltung schon von weitem zu erkennen. Was natürlich dazu animiert, den Spieß einfach umzudrehen und sie selbst hinters Licht zu führen.

Wie es (sehr zur Freude vieler Tausend Fans) auch dieser Fan hier gemacht hat. In seinem Video, das mittlerweile über 2 Millionen Mal angeschaut wurde, führt er den Yiga-Assassinen selbst hinters Licht. Das Ergebnis: Ein irrwitziger Kill.

Das lässt sich selbstverständlich aber noch viel mehr auf die Spitze treiben, wie jetzt der Reddit-Nutzer Alexanderhyperbeam beweist: Er reiht gleich sieben höchst kuriose Wege aneinander, wie er kurzen Prozess mit der Yigabande macht.

Hier der Link zu dem Video.

Da wäre zum Beispiel die brachiale Art und Weise mit Hilfe eines Iwaroks. Oder die elegante Möglichkeit, ein Bücherregal auf den nichtsahnenden Bösewicht fallen zu lassen. Richtig fies wird es mit dem Elektro-Großschwert, das durch einen simplen Glitch zwei Yiga-Waffen unter Strom setzt.

Welches ist eure Lieblings-Variante?