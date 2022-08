Zelda BotW: Der Yiga-Clan tarnt sich mit Aussehen von NPCs, die es wirklich gibt

Legend of Zelda Breath of the Wild is the gift that keeps on giving, würde man im englischsprachigen Raum sagen. Das soll heißen, dass auch nach vielen Jahren immer noch neue Entdeckungen im Spiel gemacht werden. Die verdanken wir wahnwitzigen Unternehmungen passionierter Fans, die die Open World und ihre Bewohner*innen auf Herz und Nieren prüfen. Zum Beispiel wissen wir dank eines ganz besonders motivierten Fans jetzt, dass die Tarnungen des Yiga-Clans auf echten NPCs basiert, die ihr so auch in der Spielwelt finden könnt.

Zelda-Fan sucht und findet NPC-Vorbilder für die Tarnungen des Yiga-Clans

Darum geht's: Wahrscheinlich reagiert ihr mittlerweile ziemlich vorsichtig auf unscheinbare Reisende, die Link vom Wegesrand aus zuwinken. Denn die entpuppen sich in der Regel schnell als Mitglieder des Yiga-Clans, die es auf euch abgesehen und sich getarnt haben. Diese Tarnung basiert allerdings auf richtigen NPCs, die es tatsächlich auch in der normalen Spielwelt von Hyrule gibt und ein Fan hat sie sogar allesamt ausfindig gemacht.

Yiga-Tarnung basiert auf NPCs: Die Verkleidung oder Tarnung der Fieslinge stellt überraschenderweise wohl immer eine detailgetreue Kopie richtiger NPCs dar. Die haben Namen und existieren auch wirklich an anderer Stelle in der Open World. Diese Erkenntnis verdanken wir dem Redditor Wolf Link, der sich die Mühe gemacht hat, die jeweiligen Gegenstücke zu suchen – und zu finden.

Was wir über die NPCs wissen: Alle dieser Vorbilder scheinen aus einer Gruppe an Figuren zu stammen, die sich auch in echt über die Map bewegen. Sie sind teilweise zwar Händler*innen, aber stehen nicht mit bestimmten Quests oder Ereignissen in Verbindung. Einige Yiga-Member sind stets weibliche NPCs, aber keine Tarnung ist jemals ein Kind oder ein sehr alter Charakter. Hier findet ihr sogar eine Map mit den "Reisenden".

Wo bleibt BotW 2? Das Sequel zu Zelda: Breath of the Wild lässt aktuell noch auf sich warten. Zuletzt wurde die Fortsetzung auf die erste Jahreshälfte 2023 verschoben. Es dauert also noch ein bisschen, aber auch nicht mehr allzu lange. Vorausgesetzt, dass der Titel nicht noch einmal verzögert wird. Wir warten gespannt auf das, was da auf uns zukommt.

