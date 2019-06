Zelda: Breath of the Wild bekommt eine Fortsetzung!

Eine Fortsetzung zu Zelda: Breath of the Wild wurde immer wieder vermutet, jetzt steht es fest: Das Sequel zu einem der besten Spiele dieser Generation befindet sich bereits in der Entwicklung. Nintendo hat auf der E3 2019 den Nachfolger zum gefeierten Nintendo Switch-Hit offiziell angekündigt. Damit ist ihnen trotz allen Spekulationen eine richtige Überraschung gelungen: Mit dieser Ankündigung haben wohl die Allerwenigsten gerechnet. Umso größer ist die Vorfreude.

Zelda: Breath of the Wild-Sequel kommt: Seht den E3 2019-Trailer

Direkte Fortsetzung zu BotW? Viel ist es nicht, was es da im ersten Teaser-Trailer zur Fortsetzung von Zelda: BotW von der E3 2019 zu sehen gibt. Aber das reicht schon. Zelda und Link bekommen es offenbar erneut mit einer finsteren Macht zu tun. Das Ganze sieht schwer danach aus, als würde es direkt an Breath of the Wild anschließen.

Es wirkt äußerst unwahrscheinlich, aber spielt das Sequel zum Open World-Zelda möglicherweise sogar in derselben Welt? Wir erhaschen zumindest einen Blick auf Teile der bekannten Landschaft aus dem Open World-Zelda. Irgendetwas schreckt dort die Vögel auf und lässt sie zum Himmel steigen. Zusätzlich erwacht da ein Fiesling offenbar zu neuem Leben.

Stil bleibt derselbe: Die ersten gezeigten Szenen bleiben dem comic-artigen Cel Shading-Look aus BotW treu. Ob das letztlich auch im kompletten Spiel der Fall sein wird, bleibt abzuwarten. Genau wie der Titel und ob das RPG vielleicht einfach Breath of the Wild 2 heißt.

Es gibt auch noch keinen Release-Zeitraum oder ähnliches. Lediglich den Hinweis darauf, dass sich das Spiel in der Entwicklung befindet, was uns aber schon mal reicht.

Sämtliche Highlights der Nintendo Direct von der E3 2019 findet ihr hier.

Erstes Videomaterial zum Nachfolger von Breath of the Wild

Der E3-Trailer ist zwar nur kurz, wirft aber schon jede Menge Fragen auf. Schaut euch den Teaser-Trailer zur Fortsetzung des grandiosen The Legend of Zelda: Breath of the Wild an.

Das war aber noch nicht alles. Nintendo hat auf der E3 2019 noch zwei weitere Zelda-Spiele gezeigt:

Freut ihr euch aufs Sequel zum Open World-Zelda?