Viele Videospiel-Fans lassen sich künstlerisch so einiges einfallen, um ihr Lieblingsspiel zu würdigen. So zeigt jetzt ein Video, wie ein Fan von The Legend of Zelda: Breath of the Wild die Zitadelle der Zeit detailgetreu als Modell nachgebaut hat (via ntower).

Zelda-Fan baut Zitadelle der Zeit detailliert nach

Vor allem Fanarts sind eine beliebte Möglichkeit für Fans, sich kreativ auszuleben. Dioramen sind da hingegen schon seltener. Der Twitter-User gaa_zelda setzte sich jedoch an so ein mühsames Projekt und baute die Zitadelle der Zeit aus Zelda: Breath of the Wild nach.

Die Zitadelle ist eines der ersten Bauwerke, die Link im Switch-Spiel zu sehen bekommt, wenn er den Schrein des Lebens verlässt. Mit viel Recherche, Aufwand und Liebe zum Detail, ließ er die Ruine in einem Maßstab von 1:150 aufleben, was wirklich klasse aussieht:

Link zum Twitter-Inhalt

Das Kunstprojekt wurde aber nicht nur Äußerlich genau nachgebildet. Auch Innen gleicht die Zitadelle dem Vorbild aus dem Zelda-Spiel. Sogar an die herumliegenden Wächter, die wir in Breath of the Wild bekämpfen können, hat der Fan-Künstler gedacht.

Video zeigt Bau und Diorama im Detail: In einem Video wird die Fan-Kreation zu Breath of the Wild nochmal genauer gezeigt. Der Großteil des Videos geht dabei auf die Berechnung und den Bau der Zitadelle ein, während ihr ab Minute 5:34 das fertige Werk bestaunen könnt:

Link zum YouTube-Inhalt

Abgesehen von beeindruckenden Kunstwerken, schaffen Spieler*innen auch Ingame immer wieder beachtliche Leistungen, wie zum Beispiel Ganon in nur elf Sekunden zu besiegen:

Was haltet ihr von dem Nachbau der Zitadelle der Zeit? Was würdet ihr gerne aus Zelda-Spielen nachbauen?