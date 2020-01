Zelda: Breath of the Wild-Spieler erledigt sechs Wächter auf einmal

The Legend of Zelda: Breath of the Wild steckt voller kleiner Geschichten und Details, das hat der mittlerweile knapp drei Jahre alte Switch-Titel in der Vergangenheit bereits oft genug bewiesen. Und noch immer tauchen beeindruckende Videos aus dem Spiel auf, die selbst erfahrene BotW-Veteranen in Staunen versetzen.

Dazu gehört aktuell eine etwa dreißigsekündige Sequenz aus dem vergessenen Tempel, die einen ziemlich eindrucksvollen Kampf gegen gleich sechs der spinnenähnlichen Wächter zeigt. Und das, obwohl der Kampf eigentlich ziemlich schnell vorbei ist. Aber seht selbst:

Was ist daran so beeindruckend? Reddit-User "hsjdf" beweist hier unglaubliches Geschick, weil ihn alle sechs Wächter anvisiert haben und quasi gleichzeitig feuern, allerdings minimal versetzt. Um die Schüsse zu reflektieren nutzt er jeweils einen Schild. Ein Schild wird durch einen Wächter-Treffer jedoch auch zerstört, weswegen hsjdf den jeweils richtigen Moment abpasst, um das Schild im Menü zu wechseln, um damit wiederum den nächsten Schuss zu blocken.

Das alles passiert jeweils in Sekundenbruchteilen und ist extrem schwer abzuschätzen, wir gehen deshalb davon aus, dass er diesen Stunt ziemlich lange geübt haben muss. Was die letztendliche Leistung aber natürlich nicht schmälern soll.

Zuschauer sind begeistert

Wer mit Breath of the Wild vertraut ist, weiß, wie schwer der im Video zu sehende Aktion ist, dementsprechend euphorisch fallen auch die Kommentare aus, etwa:

"Das ist unglaublich"

"Oh mein Gott. Das ist Jason Bourne"

"Wow"

"Diese Videos erinnern mich immer wieder daran, wie schlecht ich in dem Spiel bin"

The Legend of Zelda: Breath of the Wild erschien im März 2017 für die Nintendo Switch und die Wii U. Im großen Ranking der 100 besten Spiele des letzten Jahrzehnts wählte die GamePro-Redaktion den Titel auf den ersten Platz.

