Mit dem Nintendo Labo: VR-Kit können sich Switch-Spieler nun ebenfalls in der virtuellen Realität austoben. Das Open World-Abenteuer Zelda: Breath of the Wild profitiert neben Super Mario Odyssey ebenfalls vom VR-Support, und zwar komplett kostenlos. Ab sofort könnt ihr euch Update 1.6.0 herunterladen und damit in die virtuelle Realität von Hyrule abtauchen.

Das Besondere: Während das Update für Mario Odyssey lediglich drei Mini-Missionen hinzufügt, können wir in Breath of the Wild das komplette Abenteuer in VR erleben.

Voraussetzung ist natürlich, dass ihr das Nintendo Labo VR Kit besitzt.

BotW ist jetzt mit den VR-Brillen von Nintendo Labo Toy-Con 04: VR Kit kompatibel

Ihr könnt einstellen, ob ihr die VR-Brille von "VR-Brille" unter "Optionen" lieber unter "System" im Spielmenü verwenden wollt.

Diese Funktion wird auch auf der Nintendo Labo-Website eingeführt (https://labo.nintendo.com/kits/vr-kit/)

Einige andere Probleme wurden behoben, damit Spieler das Spiel genießen können

Quelle: Nintendoeverything

Werdet ihr BotW in VR spielen?