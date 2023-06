Zelda-Fan installiert Falle für Einbrecher in Links Haus und jagt NPC damit in die Luft

Link ist nicht nur ein ein Spitz-, sondern manchmal auch ein echtes Schlitzohr.

Eine der größten Neuerungen in The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom ist die Ultrahand-Fähigkeit, mit der Link Objekte und Items manipulieren und kombinieren kann. Und das sorgt quasi seit dem Release für allerlei kuriose und oft auch witzige Apparaturen, bei denen wir uns mehr als einmal gefragt haben: "Wie zum Teufel kommt man auf sowas?"

Das neueste Beispiel für genau so etwas liefert Twitter-Nutzer yukino_san14. Der hat auf der Plattform nämlich ein Video geteilt, das eine heimtückische Falle zeigt.

Tür auf und Bumm!

Was ist das für eine Falle? Der Fan hat in Links Haus in Hateno direkt hinter der Tür einen fiesen Hinterhalt für mögliche Einbracher gelegt. Aus mehreren Zweihand-Waffen sowie diversen Bomben wurde ein Konstrukt zusammengebastelt und dann direkt hinter dem Eingang platziert. Sobald die Tür geöffnet wird, kippt die Falle um und löst eine Explosion aus.

Ein NPC bekommt das auf schmerzhafte Art und Weise zu spüren. Im Video ist zu sehen, wie sich Link in einiger Entfernung ins hohe Gras kauert und die Situation beobachtet. Nichtsahnend schlendert die Frau zum Haus, öffnet die Tür und .... BOOOM!

Die anschließende überstürzte Flucht entbehrt wie die gesamte Szene nicht einer gewissen Komik, Link nähert sich der augenscheinlich sehr verängstigten Damen dann fast schon schuldbewusst.

Das Ganze könnt ihr euch hier in voller Pracht anschauen:

Es gibt nichts, was es nicht gibt

Diese Einbrecher-Falle zeigt einmal mehr, was sich Spieler*innen in Hyrule einfallen lassen, nämlich viele Dinge, auf die man selbst vermutlich im Leben nie gekommen wäre. Wenn ihr weitere ausgefallene Beispiele für Ultrahand-Konstruktionen sucht, können wir euch weiterhelfen:

Was war die verrückteste Konstruktion, die ihr in TotK gesehen oder vielleicht sogar selbst gebaut habt?