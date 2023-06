Fast 50 Meter lang! Zelda TotK-Fan baut rekordverdächtige Brücke und so hat er es angestellt

Der enthusiastische Erbauer hat eine rekordverdächtige Brücke kreiert.

In The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom können sich Hobby-Bastler*innen so richtig austoben. Es ist möglich, beinahe alle Objekte miteinander zu verknüpfen und so kreative Bauwerke zu erstellen. Ein besonders experimentierfreudiger Fan hat nun die wohl längste Brücke im Spiel gebaut und sie in unterschiedlichen Situationen eingesetzt.

Längste Brücke in Zelda TotK: Fan probiert sich an rekordverdächtigem Bauwerk

Wie hat er das gemacht? Um die Brücke zu basteln, hat der Fan Tannenbäume am Eingang des Dorfes der Orni genutzt. An der Stelle, an der sich in etwa der Kleeblatt-Kurier befindet, wachsen zahlreiche Bäume mit besonders langen Stämmen, die er mithilfe der Ultrahand aneinanderkleben konnte.

Es gibt nämlich ein Maximum: Der Spieler konnte maximal 21 Baumstämme verbinden. Deshalb suchte er nach den längsten Stämmen, die er finden konnte.

Im Video von GameXplain könnt ihr euch sein Unterfangen in voller Länge ansehen:

Kleiner Tipp fürs Bäumefällen: Beim Baumfällen ist darauf zu achten, dass ihr den erzeugten Baumstamm nicht weiter mit der Axt bearbeitet. Ansonsten zerfällt er in kleine Holzscheite fürs Lagerfeuer.

Wie lang ist die Brücke und wofür ist sie gut?

Die Brücke besteht aus 21 Baumstämmen. Mithilfe der Minimap hat die Person, die sie gebaut hat, abgeschätzt, wie lang die Brücke ungefähr ist. Dabei kam der Fan auf eine Länge von 49 Metern.

Die Brücke ist so lang, dass er damit sogar (fast) den Abgrund zwischen dem Kleeblatt-Kurier und dem Dorf der Orni überwinden konnte.

Wofür kann die Brücke genutzt werden? Der Zelda-Fan experimentierte freudig mit der Brücke herum. Sie eignet sich beispielsweise, um sie auf Gegner fallen zu lassen und ihnen somit Schaden zuzufügen. Allerdings dürfen die Gegner nicht besonders agil sein, bei Wölfen klappt der Angriff beispielsweise nicht.

Einen Nachteil hat die Brücke: Sie kann nicht mit der Bautomatik-Fähigkeit gespeichert werden. Wollt ihr die Brücke also mehrmals bauen, müsst ihr jedes Mal neu anfangen. Achtet außerdem, dass ihr euch nicht zu weit von der Brücke entfernt, denn ansonsten verschwindet sie wieder.

Keine leichte Angelegenheit

Zum Schluss versuchte der Zelda-Fan aus Neugier, die Brücke vertikal aufzurichten. Doch eine Kombination aus Schwerkraft und Wind verhinderten, dass sich die Brücke in den Himmel aufrichten konnte.

Deshalb nutzte er das Sonau-Bauteil „Stehaufmännchen”, mit dem Bauteile vertikal aufgerichtet werden können. Doch das Gewicht der Baumstämme trieb sogar das Sonau-Bauteil an seine Grenzen. Auch eine selbst gebastelte Stütze konnte nicht verhindern, dass die Brücke jedes Mal zu Boden krachte.

Was war euer imposantestes Bauwerk, das ihr je gebaut habt?