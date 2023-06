Da lacht das Herz des bösen Ganondorf: Eine Ohrfeigen-Maschine wie diese in Zelda TotK dürfte genau sein Ding sein.

Okay, mittlerweile haben wir wirklich viele coole Konstruktionen in Zelda: Tears of the Kingdom gesehen. Aber falls ihr bereits Ermüdungserscheinungen haben solltet, lasst euch gesagt sein: Mit dieser hier könnt ihr nicht nur in Windeseile Leunen besiegen. Ihr könnt sie dabei auch noch so richtig schön demütigen. Denn Hand aufs Herz: Wer hat noch nicht davon geträumt, die stärksten Gegner des Spiels einfach mal mit einer ordentlichen Portion Ohrfeigen zu erledigen? Eben.

Es hagelt Ohrfeigen für die Leunen in Zelda Tears of the Kingdom, dank dieses Geräts

Lange Rede, kurzer Sinn: Ein Zelda-Fan hat ein Gerät gebastelt, das sich sehr schnell dreht. Daran sind Holz-Balken befestigt, die alles, was in Reichweite ist, kurz und klein kloppen. Dementsprechend eignet sich diese Ohrfeigenmaschine nicht nur ganz hervorragend für den Kampf gegen Leunen, aber natürlich auch.

So sieht das Ganze in Aktion aus:

Das braucht ihr dafür: Für den Bauplan benötigt ihr einmal die folgenden Materialien. Einmal gebaut, könnt ihr den Slapper 2000 als Favorit in der Bautomatik abspeichern und dann jederzeit gegen ein paar Sonanium einfach aus dem Nichts herbeizaubern.

Einen Schwebestein

Zwei große Räder

Vier Holzbalken

Die Konstruktion ist ziemlich simpel und kann natürlich auch noch ausgebaut werden. Habt ihr mehr Zeit und wollt euch noch besser vorbereiten, könntet ihr zum Beispiel auch noch eine Waffe an jeden Holzbalken befestigen. Besonders praktisch, wenn ihr gegen stärkere Leunen wie die weiße oder silberne Version antreten müsst.

Mehr coole Baumöglichkeiten und Ideen findet ihr hier:

Für die maximale Effektivität springt der Zelda-Fan im Video hier über einem Leunen ab und verpasst ihm erst einmal einen Kopfschuss, um ihn kurz zu betäuben. Das verschafft die nötige Zeit, um mit Hilfe der Bautomatik die Ohrfeigenmaschine herbei zu zaubern und in Position zu bringen. Aber das könnte sich alles etwas schwieriger gestalten, wenn ihr es mit schwierigeren Leunen zu tun bekommt, der hier ist die einfachste Variante.

Was haltet ihr von der Backpfeigenmaschine? Habt ihr euch schon an einen Leunen in Zelda TotK herangewagt?