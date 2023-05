Zelda TotK – Knusprige Krogs am Spieß: Diese kuriose Konstruktion macht es möglich

Wenn Maronus wüsste, was die Leute da draußen alles mit den Krogs in Zelda TotK anstellen...

Die kleinen Krogs haben sich in The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom als Versuchskaninchen herausgestellt. Seit Release werden die Waldgeister regelrecht gequält und gefoltert, statt ihnen zu helfen.

Das geht sogar so weit, dass ein Fan diese Apparatur gebaut hat, die frappierend an einen Dönerspieß erinnert. Das ist zwar total fies, gleichzeitig aber eben auch irgendwie sehr kurios und witzig.

Zelda TotK-Konstrukteur baut riesigen Döner-Drehspieß für Krogs

Darum geht's: In Zelda Tears of the Kingdom könnt ihr haufenweise Krogs entdecken. Teilweise wollen sie an entfernte Orte transportiert werden. Da bietet es sich natürlich an, sie an wildeste Konstruktionen zu schnallen, ihnen Raketen umzubinden oder ähnliches. Daraus sind dann regelrechte Krog-Quälereien entstanden und zwar wohl auch, um sich für die Belohnung für alle Krogs zu rächen.

Der Krog-Döner toppt alles: Neben gekreuzigten Krogs und Raketen-Krogs gehört dieser Krog-Dönerspieß zum absurdesten, aber auch witzigsten, was ich bisher an Zelda TotK-Konstruktionen gesehen habe.

Aber Vorsicht, der Sound des Videos ist nicht das Original und sehr laut. Aber ihr müsst das trotzdem unbedingt in Bewegung sehen:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. YouTube-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von YouTube angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum YouTube-Inhalt

Wie ihr seht, bekommen die Krogs hier ordentlich Feuer unter dem Hintern gemacht. Die armen kleinen Waldgeister haben das zwar wirklich nicht verdient und sie tun mir auch wirklich leid, aber es ist gleichzeitig auch schwer unterhaltsam – auch wenn die Maschine gegen Ende in ihre Einzelteile zerfällt.

Die Ähnlichkeit zu einem Drehspieß ist natürlich auch nicht von der Hand zu weisen. Aber ein offizielles Rezept, das ihr in Zelda TotK kochen könnt, ist das hier selbstverständlich nicht. Hunger habe ich jetzt trotzdem. Ihr entschuldigt mich, ich muss mir einen Döner holen.

Falls ihr auf der Suche nach genug Krogs für euren leckeren Spieß seid, haben wir da eine Kleinigkeit für euch vorbereitet:

Wenn euch das aus durchaus nachvollziehbaren Gründen alles zu hart sein sollte, gibt es gute Neuigkeiten: Einige Spieler*innen von Zelda TotK lassen die Krogs jetzt in Ruhe. Soweit die gute Nachricht.

Die schlechte Nachricht lautet: Sie attackieren die armen Krogs jetzt nur deshalb nicht mehr, weil sie stattdessen ein neues Opfer zum malträtieren gefunden haben. Alles innerhalb von Zelda TotK und selbstverständlich nur aus äh, wissenschaftlichem Interesse?

Wie steht ihr diesem Dönerspieß aus Krogs gegenüber? Was haltet ihr generell davon, den armen kleinen Waldgeistern in Zelda TotK so übel mitzuspielen?