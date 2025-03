Nintendos neue News-App enthüllt erste große Info: Den Kinostart des kommenden Legend of Zelda-Films

Der Legend of Zelda-Film hast einen Kinostart, aber ein wenig Geduld brauchen wir noch.

Bei der Nintendo Direct am gestrigen Donnerstag drehte sich eigentlich alles um die Spiele, die noch für die erste Switch erscheinen. Darüber hinaus hat das Unternehmen aber auch noch ein paar weitere Dinge angekündigt, darunter eine neue News-App, die euch zu allem rund um Nintendo auf dem Laufenden hält.

Wer jetzt dachte, dass die eh nur bereits bekannte Infos widerkäuen würde, hat sich geschnitten: Nintendo will anscheinend das Gegenteil beweisen und haut direkt zum Release der App den Kinostart des kommenden The Legend of Zelda-Films raus.

The Legends of Zelda-Film hat einen Kinostart und wir müssen uns noch etwas gedulden

Schon 2023 wurde angekündigt, dass das The Legend of Zelda-Franchise eine Live-Action-Adaption bekommt, also mit realen Schauspieler*innen verfilmt wird. Seither sah es aber ziemlich mau mit Infos zum Film aus – zumindest bis jetzt, nun hat Nintendo nämlich einfach mal eben über seine neue News-App "Nintendo Today" verraten, wann der Film werscheint.

Wann kommt der The Legend of Zelda-Film in die Kinos? Am 26. März 2027

Auch wenn es erfreulich ist, dass wir endlich ein weltweites Releasedatum haben, sind die zwei Jahre Wartezeit natürlich auch ein kleiner Dämpfer. Immerhin erscheint der Film damit aber deutlich früher als befürchtet. Bislang wussten wir nämlich nur, dass er irgendwann vor 2030 erscheinen soll.

Darüber hinaus gibt es auch weiterhin nur wenige Infos. So wissen wir noch nichts konkretes zur Story oder dazu, wer in die Rollen von Zelda, Link und Co. schlüpfen wird.

Bekannt ist immerhin, dass die Regie von Wes Ball übernommen wird und Shigeru Miyamoto als Producer tatig ist. Zusätzlich wird der Film von Nintendo und Sony Pictures Entertainment gemeinsam finanziert.

Alle bislang bekannten Infos zum Film fassen wir euch hier zusammen:

Dass Nintendo mit seiner neuen App direkt so eine Info droppt, zeigt ziemlich klar, wie ernst es dem Unternehmen mit der App zu sein scheint. Vermutlich bekommen wir hier also ab sofort ähnlich wie bisher auf Social Media-Plattformen wie X und Co. wirklich große Ankündigungen und Enthüllungen.

Denkbar wäre sogar, dass Nintendo in Zukunft komplett auf die App setzen wird, um etwa Showcases oder Switch 2-News anzukündigen. Aber das bleibt natürlich abzuwarten.

Was würdet ihr vorziehen: Dass der The Legend of Zelda-Film eine bestehende Story adaptiert oder eine neue Geschichte erzählt?