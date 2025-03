"Ernstgemeinte Frage: Ist Frankreich Kanon?": Zelda-Fans stellen die richtigen Fragen und sind etwas Großem auf der Spur

Frankreich und Hyrule liegen vielleicht nicht so weit auseinander, wie ihr vielleicht denkt.

Auch wenn sich viele von uns in Hyrule wie zu Hause fühlen, müssen wir doch schweren Herzens anerkennen, dass es das fiktive Land aus dem Zelda-Universum nicht gibt. Aber was ist, wenn Teile unseres Planeten dafür in der Fantasywelt existieren?

Diese spannende und vollkommen legitime Frage von globaler Bedeutung haben sich kürzlich viele Fans auf Reddit gestellt, denn es gibt ziemlich deutliche Hinweise darauf, dass Frankreich Kanon im Zelda-Universum ist - zumindest, wenn ihr Breath of the Wild auf Englisch spielt.

Warum Link vielleicht den Eiffelturm besuchen könnte

Ursprung dieser Überlegung ist eine unscheinbare Pferde-Frisur, die ihr eurem vierbeinigen Begleiter verpassen könnt. In der englischen Version des Spiels findet ihr nämlich die „French-Braided Mane“, also etwa „französisch-geflochtene Mähne“ unter den freischaltbaren Möglichkeiten. Die Bevölkerung von Hyrule muss also wissen, was Frankreich ist!

Doch das war noch nicht alles. Wie spitzfindige Detektive nach monatelanger Investigativ-Recherche in den Kommentaren herausfanden, gibt es sogar noch mehr Hinweise. In Mario Kart 8: Deluxe könnt ihr immerhin mit Link durch Paris brettern - er war also sogar schon dort.

Und woher glaubt ihr, stammt das in Hyrule verbreitete Rezept für Salmon Meunière, das Link aus Lachs, Ziegenbutter und Tabanta-Weizen kochen kann? Zufall? Wohl nicht.

Warum eigentlich nicht?

Andere Sprachen müssen leider mit einem Frankreich-losen Hyrule auskommen. Auf Deutsch heißt die entsprechende Mähne beispielsweise Dressurzopf und viele andere Sprachen verwenden lediglich die Entsprechung für „geflochtene Mähne“.

Natürlich ist unser Nachbarland also nicht wirklich offiziell Kanon, aber wisst ihr was? Warum eigentlich nicht?

Die Vorstellung, dass Link und Zelda Arm in Arm an der Côte d’Azur entlang schlendern oder in Paris die gleiche Treppe des Berges Montmartre erklimmen, die sich auch John Wick schon hochprügelte, hat irgendwie auch etwas Schönes an sich.

Was denkt ihr: Frankreich im Zelda-Universum Top oder Flop?