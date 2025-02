Zelda hätte der perfekte Retro-Anime sein können und Nintendo beweist es selbst mit diesen alten Artworks

Stellt euch einen Zelda-Anime mit diesem Retro-Stil vor (Bild: Nintendo)

Die Zelda-Reihe gehört seit den 1980ern zu den einflussreichsten Gaming-Franchises und hat mit über 20 Spielen im Laufe der Zeit jede Menge tolle Ableger hervorgebracht. Was wir allerdings nicht bekommen haben, ist ein Anime aus den goldenen 80ern. Dabei wären alle Zutaten da gewesen, wie Nintendo selbst mit eigenen Artworks beweist.

Schauen wir uns offizielles Marketingmaterial und Trailer des originalen The Legend of Zelda für das NES an, kommt sofort das wohlige Gefühl auf, das klassische Fantasy-Anime wie Dragon Ball, Heidi, Record of Lodoss War und viele andere mit sich bringen.

Es hätte so schön sein können

Falls ihr die besagten Zelda-Werke noch nicht kennt, schaut sie euch hier am besten erstmal in Ruhe an. Auch wenn einige davon so aussehen, als wären sie direkt aus einem entsprechenden Anime, bleiben sie leider (fast) immer unbewegt.

Einige der Bilder stammen aus der originalen Spielanleitung, die vielleicht der ein oder andere von euch sogar noch im Regal stehen hat. Falls das Heft an euch vorbeigegangen sein sollte, könnt ihr auf der japanischen Website von Nintendo digital durchblättern und sogar noch mehr coole Artworks im 80er Jahre-Stil bewundern.

Alternativ finden sich auch weitere Zusammenschnitte auf Twitter/X:

Die Ähnlichkeit zu bekannten Serien kommt übrigens nicht von ungefähr. Für einige Zeichnungen arbeitete Nintendo mit bekannten Gesichtern aus der Anime-Branche zusammen. Darunter war beispielsweise auch Yoichi Kotabe. Er wirkte gemeinsam mit Studio Ghibli-Legende Hayao Miyazaki an Heidi und Nausicaä mit, bevor er zu Nintendo wechselte und an mehreren Marken mitzeichnete.

Für die Extraportion Nostalgie könnt ihr euch hier auch noch eine alte Fernsehwerbung zum Famicom Disc System anschauen. Das lohnt sich auch, denn darin seht ihr einige der oben eingebundenen Artworks zumindest ein kleines bisschen animiert, auch wenn es nicht an echte Anime-Produktionen herankommt.

Stellt euch nur mal vor, ihr hättet früher zwischen all euren geliebten Anime-Serien auf RTL2, Super RTL und Co. auch die Abenteuer von Prinzessin Zelda und Link bestaunen können. Ein Studio Ghibli-Crossover hätte vermutlich ebenfalls viel Potential gehabt. Es wäre glorreich gewesen.

Moderne Verfilmung offiziell in Arbeit

Zwar können wir nicht in die 80er reisen, um den Nintendo-Vorstand von einer Anime-Umsetzung zu überzeugen und damit eine bessere Gegenwart zu erschaffen, aber immerhin gibt es ein kleines Licht am Ende des Tunnels.

Im bereits angekündigten Film von Nintendo und Sony Pictures wird The Legend of Zelda doch noch über die Leinwand flimmern. Allerdings kann es damit noch ziemlich lange dauern. Wir haben euch alle bisher bekannten Infos in dieser Übersicht zum Zelda-Film zusammengefasst.

Mit dem Super Mario-Film hat Nintendo bereits gezeigt, dass sie durchaus ein Händchen für Verfilmungen ihrer großen Franchises haben können. Drücken wir die Daumen, dass es bei Zelda funktioniert. Auch wenn wir uns wohl damit abfinden müssen, dass uns ein nostalgischer 80er-Anime für immer verwehrt bleiben wird.