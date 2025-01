"Damit wäre ich ein glatter 1er Schüler" - Lehrer versteckt Zelda: Majora's Mask-Referenz in Mathe-Aufgaben

In Zelda: Majora's Mask macht es eigentlich nur wenig Sinn, Geld anzulegen, aber sei's drum.

Es sind die kleinen Dinge im Leben: Ein Mathe-Lehrer scheint großer Zelda-Fan zu sein. So großer Fan, dass er sein Lieblings-Franchise sogar in einige Mathe-Aufgaben einfließen lässt. Die fallen auf den ersten Blick nicht auf und dürften niemanden stören, der nichts mit den Spielen anfangen kann.



Wer allerdings Zelda: Majora's Mask gezockt hat, erkennt die Anspielung und kann sich freuen – wie dieser Schüler, der den Fund stolz im Netz präsentiert.

Schüler findet coole Zelda-Hommage in seinem Mathe-Arbeitsbuch und die Community feiert es extrem

Darum geht's: Der Reddit-User DarkLordFergus zeigt einen Blick in sein Mathe-Übungsbuch, bei dem Zelda-Fans mit den Ohren schlackern dürften, sobald ihnen das kleine, aber feine Detail auffällt.

Eigentlich geht es nur um einen Zinssatz und Prozentrechnung, aber die Bank hat einen kuriosen Namen. Sie heißt nicht einfach nur Clocktown Bank, sondern die Schriftart erinnert auch noch an Zelda und das i-Tüpfelchen bildet ein Triforce-Symbol:

Das kommt natürlich sehr gut an: Zelda-Fans, die Major's Mask in- und auswendig kennen, wissen natürlich, dass es im Spiel tatsächlich eine Clocktown Bank gibt. Das führt dazu, dass Menschen in den Kommentaren schreiben, sie würden wahrscheinlich nur noch Einsen schreiben, wenn ihre Unterrichts-Stunden mit Zelda-Anspielungen gespickt wären.

Im Allgemeinen freuen sich einfach viele darüber, dass die Fans von damals heute schon so alt sind, dass sie in allen möglichen Berufen arbeiten. Wenn sich die Gelegenheit bietet, können also beinahe überall entsprechende Referenzen eingebaut werden. Zumindest dann, wenn sich niemand sonst daran stört. Umso größer ist die Freude derjenigen, die sie bemerken und feiern.

Es gibt aber auch Bedenken: So ganz will die Bank nämlich eigentlich nicht zur Aufgabe passen. Immerhin dürfte es ganz schön schwierig werden, in der Welt von Majora's Mask irgendwelche Gewinne mithilfe von Zinsen zu erwirtschaften, die sich über einen längeren Zeitraum erstrecken.

Jährliche Zinsen ergeben nun mal leider einfach keinen Sinn, wenn der Mond in drei Tagen auf die Erde kracht. Ob der Lehrer daran einfach nicht gedacht hat, oder ob es sein Sinn für Humor ist, werden wir wohl leider nie erfahren.

Was war die coolste Referenz an ein Videospiel, die ihr mal an einem komplett unerwarteten Ort entdeckt habt?