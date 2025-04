Zelda in Space: Fan-Video zeigt, wie Link im Weltall gegen Alien-Bokblins kämpft und Nintendo sollte unbedingt hinschauen

Zelda im Weltall klingt nach ein wunderbaren Idee, oder?

Insgesamt hat es die The Legend of Zelda-Reihe auf 20 Hauptteile und etliche Ableger gebracht. Von 2D-Adventure, Open-World-Epos und Rhythmus-Tanzspielen ist alles dabei, aber eine Sache fehlt: Ein Zelda-Spiel mit SciFi-Setting, in dem Link per Raumschiff durch die Hyrule-Galaxie düst und Alien-Tempel erkundet.

Zelda in Space: her damit!

Unter dem Titel Zelda: Space Project hat Fan und Künstler Xabier Urrutia auf Instagram ein Konzept-Video veröffentlicht, in dem erste Entwürfe präsentiert werden. Zu sehen gibt es animierte Action-Sequenzen, Alien-Varianten bekannter Gegner und einen kleinen Ausblick auf ein mögliches Sonnensystem.

Dahinter steckt kein Spiel oder eine Mod, sondern ein Fan-Projekt, das sich um „Konzept-Art und Worldbuilding“ dreht, erklärt Urrutia in der Beschreibung.

Besonders spannend ist, dass die Werke relativ wenig auf Zukunftstechnologie setzen. Anstelle eines Raumschiffs aus Stahl mit Raketenantrieb flitzt Link mit einem Gleiter durchs All, der eher einen organischen Eindruck macht. Das klassische grüne Stoffgewand bleibt ebenfalls bestehen.

Ganz ohne Technik geht es aber nicht, so verschießt der Held beispielsweise Projektile aus einer futuristischen Schusswaffe, setzt einen Helm zum Atmen auf und hat offenbar kleine Schubdüsen an den Beinen.

Trotzdem bleibt das eher mittelalterliche Fantasy-Feeling, für das die Reihe eigentlich bekannt ist, gut erhalten. Laut des Schöpfers ist das Video nur der erste Blick auf sein Projekt, an dem weiter gearbeitet werden soll.

Coole Idee mit viel Potenzial

Tatsächlich würde sich ein Spiel dieser Art ziemlich gut mit bekannten Gameplay-Elementen der Reihe verbinden lassen. Anstelle der üblichen Regionen wie Wüste, Wald oder Schneegebiete könnte Space-Link kleine Planeten mit verschiedenen Klimazonen erkunden.

Hier würden die Survival-Elemente aus Breath of the Wild wunderbar greifen, dank denen der Held seine Kleidung an die entsprechende Witterung anpassen müsste. Wie wäre es beispielsweise mit einem Zora-Planeten, der komplett mit einem gigantischen Ozean bedeckt ist?

Klassische Dungeons wären mit alten Tempelanlagen längst vergessener Alien-Spezies auch kein Problem und könnten sich basierend auf den Kulturen und Eigenschaften der jeweiligen Wesen optisch und spielerisch stark unterscheiden.

Zwar würden wir nicht darauf wetten, dass Nintendo jemals diesen Weg einschlagen wird, aber spannend ist die Idee auf jeden Fall. Zelda war schon immer ein wandelbares Franchise, das sich mehrfach neu erfunden hat. Warum also eigentlich nicht?

Was denkt ihr: Hättet ihr gerne mal ein “Zelda in Space” oder bleibt ihr lieber beim klassischen Fantasy-Szenario?