Nintendo Switch Online: Schon bald könnt ihr Zelda: Majora's Mask zocken

Dass The Legend of Zelda: Majora's Mask die Spiele des Abo-Service Nintendo Switch Online erweitern wird, ist schon länger bekannt. Wann der N64-Klassiker dazukommt, war aber bisher unklar. Nun haben wir erfahren, dass das Warten bald ein Ende hat.

Majora's Mask schon bald auf der Switch

Darum geht es: Nintendos Abo-Service Switch Online ist nicht nur nötig, um mit dem Freundeskreis online zu zocken, sondern kommt auch noch mit einer Reihe von Retro-Spielen daher. Bestand das Lineup zunächst nur aus Titeln vom NES und SNES, so kamen im Oktober 2021 mit dem kostenpflichtigen Erweiterungspass SEGA- und N64-Spiele dazu.

Bald gibt es Majora's Mask: Manche Titel waren schon zur Einführung der Erweiterung vorhanden, andere werden nun nach und nach hinzugefügt, wie gerade erst der charmante Plattformer Banjo-Kazooie. Im nächsten Monat wird es - wie der amerikanische Twitter-Account von Nintendo verraten hat - Majora's Mask sein:

Rettet Termina, bevor es ein schreckliches Schicksal ereilt! The Legend of Zelda: Majora's Mask kommt im Februar auf die Nintendo Switch für Mitglieder von Nintendo Switch Online und dem Expansion Pack.

Damit wäre der Februar klar, allerdings fehlt noch das genaue Datum, an dem Majora's Mask in den Service kommt. Das wird vermutlich in Kürze folgen.

Das erwartet euch

Majora's Mask knüpft an The Legend of Zelda: Ocarina of Time an. Wir übernehmen die Rolle des jungen Link, dem vom kindlichen Dämonen Horror Kid die Okarina gestohlen wird. Die Handlung spielt in Termina, der Welt, die bereits im Twitter-Beitrag erwähnt wurde. Es handelt sich um eine Parallelwelt zu Hyrule, die von vielen Charakteren aus Ocarina of Time bevölkert wird, die aber andere Rollen einnehmen.

Als Link müssen wir verhindern, dass der Mond auf eine Stadt stürzt. Daneben müssen wir noch einigen Figuren aus der Klemme helfen und uns am Ende dem Dämonen stellen.

Habt ihr Majora's Mask bereits gezockt und Lust, es zu wiederholen? Oder wollt ihr vielleicht zum ersten Mal nach Termina reisen?