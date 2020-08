Nächstes Jahr feiert The Legend of Zelda sein 35. Jubiläum. Was wäre da passender, als das vermutlich beste Zelda-Spiel zurückzubringen? Der Twitter-User Kelios gibt Anlass zu Hoffnung, dass die Registrierung von Ocarina of Time in Europa und Australien auch ein The Legend of Zelda: Ocarina of Time für die Nintendo Switch bedeuten könnte.

Ocarina of Time-Registrierung lässt Fans hoffen

Marken-Registrierungen müssen nicht zwangsläufig bedeuten, dass wirklich an etwas gearbeitet wird. Immerhin sichern und verlängern Unternehmen auch unabhängig davon Markennamen. Im Fall von Ocarina of Time wäre es logisch, dass die Registrierung nur zur Absicherung dient. Immerhin erreicht das 2011 veröffentlichte The Legend of Zelda: Ocarina of Time 3D bald die zehn Jahre, nach denen in Europa und Australien die Markenrechte auslaufen.

Ein Funken Hoffnung: Es wäre für Nintendo also Zeit, die Marke Ocarina of Time zu verlängern. Laut Kelios soll es sich dabei aber um keine Verlängerung der Marke handeln, sondern um eine neue Registrierung. Das muss natürlich ebenfalls nichts heißen, gibt den Fans aber mehr Raum für Spekulationen und Hoffnung. Ocarina of Time wäre als weitere Neuauflage auf der Nintendo Switch nicht nur gern gesehen, sondern anlässlich des Zelda-Jubiläums und des erfolgreichen Link's Awakening-Remake auch denkbar.

Wir fragen diesbezüglich bei Nintendo nach und aktualisieren diesen Artikel, sobald wir eine Antwort erhalten haben.

Glaubt ihr, dass The Legend of Zelda: Ocarina of Time in irgendeiner Form auf die Nintendo Switch kommt? Was würdet ihr euch wünschen?