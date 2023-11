Zelda-Anime im Ghibli-Stil: Fan-Projekt in Unreal Engine 5 ist so gut, dass wir es gleich drei Mal geschaut haben

Das Fan-Projekt sieht unglaublich gut aus.

Nach dem großen Erfolg des Super Mario-Films bleibt die Frage offen, ob Nintendo weitere Marken aus dem eigenen Hause verfilmen wird. Hoch im Kurs wäre beispielsweise The Legend of Zelda, da es bereits viele Teile und Geschichten rund um Link, Prinzessin Zelda und ihren Verbündeten gibt.

Ein YouTuber namens RwanLink sitzt seit August 2023 an einem Film, bei dem er eigentlich nur einen neuen Grafikstil ausprobieren wollte. Doch mittlerweile hat sich daraus ein ganzer Teaser entwickelt, der aus einem solchen Film von Nintendo stammen könnte.

The Legend of Zelda trifft auf Ghibli: So cool könnte ein Anime aussehen

Was ist das für ein Video? In dem 30-sekündigen Teaser sind einige Erlebnisse von Link zu sehen, die mit der Hilfe der Unreal Engine 5 erstellt wurden. Die Orte im Video erinnern an Schauplätze aus The Legend of Zelda: Ocarina of Time. Bei Minute 0:03 ist beispielsweise der Platz zu sehen, an dem die Zitadelle der Zeit steht.

Für das Video hat der YouTuber 30 verschiedene Charaktere erstellt. Neben Link kommt außerdem Malon vor, die Tochter des Farmbesitzers Talon. Das rothaarige Mädchen winkt Link freudig zu.

Das Video könnt ihr euch hier ansehen:

Der Grafikstil erinnert ein wenig an Studio Ghibli, weshalb der Teaser glatt als Anime durchgehen könnte. Zudem verwendet der YouTuber keine flüssige Bildrate, sondern verwendet eine Stop-Motion-Technologie.

Auch die Musik versetzt uns sofort in das Hyrule aus Ocarina of Time. Der Fan hat sich alle Mühe gegeben, um den Film so authentisch wie möglich darzustellen. Von Nintendo gibt es bislang kein solches Projekt.

Angeblich war vor Jahren eine Netflix-Serie zu The Legend of Zelda in Arbeit, doch weil Netflix vorab Informationen leakte, habe Nintendo das Projekt eingestampft. Deshalb könnte es sein, dass uns so schnell kein neues Zelda-Projekt erwartet.

Wann gibt es das volle Video zu sehen? Der Fan will das komplette Video namens „Castle Town“ am 21. November 2023 auf seinem Kanal hochladen. Wir hoffen allerdings, dass Nintendo nicht gegen das Video vorgehen wird.

In der Vergangenheit hat das Unternehmen mehrere Videos von Fan-Projekten sperren lassen, die sich an den Marken von Nintendo bedient haben. Deshalb könnte es sein, dass das Video nicht allzu lange online bleiben wird. Speichert euch deshalb den Tag im Kalender ein, wenn ihr das Video sehen wollt.

Was haltet ihr von dem Teaser? Würdet ihr euch Zelda als offiziellen Anime wünschen?