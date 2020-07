The Legend of Zelda: The Missing Link - Modder baut eigenes 3D-Zelda

Der bekannte Mario-Modder und Streamer Kaze Emanuar hat sich mit Freunden zusammengetan, um ein eigenes Zelda-Spiel zu basteln. The Legend of Zelda: The Missing Link heißt die fertige Zelda-Mod, die jetzt als ROM-Hack veröffentlicht wurde.

Zelda-Mod mit Ocarina of Times-Engine

The Legend of Zelda: The Missing Link dürfte sich für langjährige Zelda-Fans der Nintendo 64-Zeit vertraut anfühlen. Zum einen basiert die Zelda-Mod auf der Engine von Ocarina of Time, zum anderen tauchen bekannte Charaktere und Gegenstände auf.

Alte Engine, neue Inhalte: Die Welt mit seinen Dungeons, so wie die Geschichte inklusive der Zwischensequenzen, sind dagegen neu erstellt worden. Auch neue Musik und Gegenstände sind mit dabei. Wie Kotaku berichtete, soll es etwas später im Spiel einen Gegenstand geben, der ein cooler Verweis auf Zelda-Spiele ist und tolle Rätsel erlaubt. Aus möglichen Spoilergründen wird dieser aber nicht erwähnt.

Worum geht's? Die Zelda-Mod theoretisiert, was zwischen Ocarina of Time und Majora's Mask passiert. Das recht kurze Spiel führt Link zurück in den Kokiri-Wald. Er muss herausfinden, was mit den Feen passiert ist.

Zu dem Fan-Projekt gibt es sogar einen eigenen Trailer:

Vorsicht bei ROM-Hacks

The Legend of Zelda: The Missing Link wird kostenlos im Internet angeboten und kann über einen N64-Emulator gespielt werden. Auch wenn Nintendo (bisher) die Füße still hält, solltet ihr daran denken, dass sich die Verwendung von ROMs (Read Only Memory) in einer rechtlichen Grauzone befindet.

Außerdem wäre die Zelda-Mod nicht das erste Projekt von Kaze Emanuar, dem Nintendo einen Riegel vorschiebt:

13 0 Mehr zum Thema Super Mario 64 Online - Nintendo geht gegen Fan-Projekt vor & lässt Videos sperren

Was haltet ihr von The Legend of Zelda: A Missing Link? Wie sähe ein Zelda-Spiel aus, wenn ihr eines machen würdet?