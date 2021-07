Zelda: Skyward Sword HD auf Metacritic: Ein solides Remaster

Mit The Legend of Zelda: Skyward Sword HD erscheint am 16. Juli 2021 das HD-Remaster des Wii-Klassikers für die Nintendo Switch. Die ersten internationalen Tests zum Spiel sind bereits erschienen, die wir für euch hier samt der Pros und Contras zum Spiel zusammenfassen.

Wertungsübersicht und Metacritic-Score zu Zelda: Skyward Sword HD

Auf Metacritic erhält das Action-Adventure bislang eine Durchschnittswertung von 82/100 Punkten bei bislang 35 Magazinen.*

Auf Open Critic bekommt Skyward Sword HD mit derzeit 8 Kritiken eine Wertung von 78/100 Punkten.*

*Stand: 14. Juli 2021, 15:20 Uhr

Wann erscheint der GamePro-Test? Unsere Kollegin Linda arbeitet gerade auf Hochtouren daran, ihren Test zu Zelda: Skyward Sword HD fertigzustellen. Gegen Ende der Woche, also zum Release des Spiels, soll der Test dann online gehen.

Magazin Wertung Game Informer 80 VGC 100 Game Informer 80 Pc Games 80 Screen Rant 80 Wccftech 80 TheGamer 80 Gamespot 70 The Guardian 80 GamesRadar+ 80

Was wird gelobt, was wird kritisiert?

Mit einer durchschnittlichen Wertung von 80 Punkten schneidet die Switch-Version von The Legend of Zelda: Skyward Sword HD größtenteils positiv ab. Zum Vergleich: Die Originalversion für die Wii 2011 erhielt damals eine Wertung von 93/100 Punkten.

Nachfolgend haben wir für euch die gelobten, aber auch kritisierten Punkte der internationalen Bewertungen zusammengefasst.

Das wird positiv genannt:

Verbesserte HD-Grafik mit 60 FPS

Weniger Tutorials

Verbesserte Steuerung mit Option für Button-Controls

Frei bewegliche Kamera

Dave Aubrey von TheGamer schreibt in seiner Review:

"The Legend of Zelda: Skyward Sword HD schafft es wirklich, diesen verschmähten Nintendo-Klassiker wiederzubeleben. Die Motion Controls waren polarisierend zum Launch (des Originals), aber mit zwei robusten Steueroptionen und der zusätzlichen Geschmeidigkeit von 1080p60 Grafik, sollten endlich alle glücklich werden.



Die lineare Struktur des Spiels und der relativ karge Himmel werden noch einige frustrieren, aber das Schwertkampf-Gameplay und die lineare Zelda-Struktur ist hier besser als in vielen anderen Spielen. Wer eine traditionelle 3D-Zelda-Erfahrung will, für den ist Skyward Sword HD eine leichte Wahl."

Das wird negativ genannt:

Pacing leidet manchmal

Kamera Controls funktionieren nicht immer gut

Lineares Gameplay

Fast Travel-Feature gibt es nur mit zusätzlichem Amiibo

The Legend of Zelda: Skyward Sword HD erscheint am 16. Juli 2021 exklusiv für die Nintendo Switch.

Habt ihr mit diesem Metascore für The Legend of Zelda: Skyward Sword HD gerechnet? Über welche Neuerungen freut ihr euch am Meisten?