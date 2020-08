Zelda Skyward Sword für Switch? Amazon Listing macht Hoffnung

Was ist neu? Auf Amazon UK ist ein Produkteintrag für eine Switch-Version des Wii- und Wii U-Klassikers The Legend of Zelda Skyward Sword aufgetaucht, der auf ein Remaster oder Remake für die aktuelle Nintendo-Konsole hindeutet.

Mittlerweile ist die dazugehörige Seite nicht mehr aufrufbar, doch das Internet vergisst bekanntlich nie. Hier ein Screenshot, den Twitter-User Wario64 geteilt hat:

Preis und Release von Skyward Sword für Switch wohl nur Platzhalter

Was verrät das Listing? Laut Amazon soll Skyward Sword 69,99 Pfund kosten und am 1. Januar 2030 erscheinen, beides wohl nur Platzhalter. Sogar vorbestellt werden konnte die Switch-Umsetzung des Action-Adventures dort bereits, bevor die Seite offline genommen wurde.

Wie wahrscheinlich ist ein Switch-Port von Zelda Skyward Sword?

Nicht unwahrscheinlich. Denn der langjährige Zelda-Producer und -Director Eiji Aonuma soll Ende 2018 Gerüchten zufolge auf einem Konzert in Osaka, Japan die Switch-Fassung selbst angedeutet haben. Laut der Seite The Nerd Mag habe Aonuma dem Publikum folgendes auf der Bühne gefragt: "Ich weiß worauf ihr wartet - Skyward Sword für Nintendo Switch, richtig?".

Mehrere Twitter-Posts von Fans schienen damals zu bestätigen, dass Aonuma auf dem Konzert tatsächlich möglicherweise einen Switch-Port des Action-Adventures angeteast hat:

"Scheint so als habe Aonuma Skyward Sword für Switch auf einem Konzert in Osaka angedeutet. Mehrere Besucher twittern darüber. "

Portierungen nichts Neues: Nintendo setzte in der Vergangenheit zudem bereits öfter auf Switch-Ports alter Spiele, sogar der GB-Klassiker Link's Awakening erhielt im letzten Jahr eine Umsetzung für die Hybrid-Konsole. Eine Neuauflage von Skyward Sword wäre dahingehend also ebenfalls denkbar.

Und da es bis zum Release von Zelda Breath of the Wild 2 offenbar doch noch ein wenig länger dauert, wäre eine Switch-Fassung von Skyward Sword ein perfektes Trostpflaster für die Fans, mit dem sie sich die Zeit bis zum neuesten Serienableger vertreiben können.

Nur Gerücht: Bedenkt, dass die Switch-Version von Skyward Sword mit dem Listing nicht automatisch bestätigt ist. GamePro fragt bei Nintendo nach, was es mit dem Listing auf sich hat. Wir aktualisieren diese News, sofern wir eine Antwort erhalten.

Was ist Zelda Skyward Sword?

Genre: Action-Adventure

Action-Adventure GamePro-Testwertung: 93

93 Ursprüngliche Plattform: Wii (auch für Wii U erhältlich)

Skyward Sword ist in der Zelda-Timeline vor allen anderen Serienablegern angesiedelt. Als junger Link begeben wir uns auf die Suche nach Zelda und erkunden dabei eine Insel über den Wolken, den Wolkenhort. Das besondere am Action-Adventure ist die Steuerung, die damals verstärkt auf Bewegungssteuerung via Wii-Fernbedienung und -Nunchuk setzte.

Würdet ihr Skyward Sword noch einmal auf der Nintendo Switch spielen wollen? Welchen Zelda-Ableger wünscht ihr euch darüber hinaus als Switch-Port?