Alle Zelda-Teile nach Spielzeit gerankt: Welcher ist der kürzeste?

Die Zelda-Reihe umfasst seit ihrem Start im Jahr 1986 mittlerweile stolze 18 Ableger. Seit The Legend of Zelda hat sich aber nicht nur rein spielerisch und optisch so einiges getan. Auch wurden die Abenteuer von Link im Laufe der Jahre gefühlt immer umfangreicher. Erst recht in Breath of the Wild mit seiner riesigen Spielwelt konnten wir dutzende Stunden verbringen.

Doch wie hat sich die durchschnittliche Spielzeit der Ableger im Laufe der Jahre wirklich verändert? Wurden die Spiele tatsächlich immer länger? Die Antwort erfahrt ihr im Ranking weiter unten.

Eine Quizfrage vorab: Das kürzeste Spiel ist tatsächlich nicht mit The Legend of Zelda der Start der Reihe. Kommt ihr ohne zu spicken auf das Spiel mit dem geringsten Umfang?

Hinweis: Die Angaben zur Spielzeit beruhen auf den Daten der Seite howlongtobeat.com, auf der Spieler ihre Spielzeiten einreichen können. Daraus wird ein Durchschnittswert berechnet. Die angegebene Spielzeit bezieht sich lediglich auf die Hauptgeschichte des jeweiligen Ablegers. Extras und Nebenaufgaben werden nicht mit berücksichtigt.

Durchschnittliche Spielzeiten aller The Legend of Zelda-Spiele

Wie nicht anders zu erwarten, steht Breath of the Wild einsam an der Spitze des Rankings. Mit Ocarina of Time befindet sich lediglich ein Spiel in den Top 12, das noch vor dem Jahr 2000 erschienen ist.

Die Spielzeit schwankt: Auffällig ist aber, dass die jüngeren Abenteuer nicht stets weiter an Spiellänge zulegen. Wir sind daher gespannt, wie lange wir in Breath of the Wild 2 verbringen werden. Da sich das Spiel allerdings wohl am Konzept des Vorgängers orientiert, erneut eine Open World bietet, werden wir ähnlich lange bis zum Ende brauchen.

Was ist das beste The Legend of Zelda?

Die Spielzeit eines Spiels sagt natürlich noch nichts über die Qualität eines The Legend of Zelda aus. In welche Reihenfolge die GamePro die Hauptableger bringt, das erfahrt ihr im großen Zelda-Ranking.

In welchem Zelda-Spiel habt ihr die meiste Zeit verbracht?