Die Leunen waren schon in Zelda BotW eine Hausnummer und sind es in Zelda TotK immer noch.

In The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom gibt es nicht viele Gegner, die so hart sind wie die Leunen. An einer Stelle des Spiels bekommt ihr es gleich mit mehreren zu tun, aber eigentlich hintereinander. Nichtsdestotrotz könnt ihr den Spieß umdrehen und drei von ihnen gegeneinander kämpfen lassen. Das Ergebnis ist nicht weniger als ein episches Death Match und ein gigantisches Spektakel.

Zelda Tears of the Kingdom: So sieht es aus, wenn drei der stärksten Gegner gegeneinander antreten

Wie geht das? Um überhaupt drei Leunen auf einem Haufen zu bekommen, müsst ihr einen Glitch ausnutzen. Der funktioniert nur, wenn ihr das Kollosseum im Untergrund bereits einmal erledigt und mindestens zwei Teleport-Medaillons habt.

Anschließend könnt ihr dann mit Hilfe dieser Schnellreise-Punkte immer wieder das Kollosseum so starten, dass gleich drei Leunen losgelassen werden. Wollt ihr die aufeinander hetzen, braucht ihr nur noch genug Irrknospen. Bewerft damit die Leunen, und sie greifen sich gegenseitig an.

So sieht das dann aus: In diesem ausführlichen Video könnt ihr euch die Vorbereitung, den Glitch und natürlich das bombastische Death Match selbst anschauen.

Wer gewinnt? Die Antwort dürfte die wenigsten Zelda Tears of the Kingdom-Fans überraschen, die es schon einmal mit einem silbernen Leunen aufgenommen haben: Die stärkste Variante mit den meisten Trefferpunkten steckt die anderen beiden in die Tasche. Aber wenn es um Technik ginge, hätte locker die weiße Version gewonnen.

Falls euch eher danach ist, die Leunen einfach nur zu demütigen, haben wir da ebenfalls eine Kleinigkeit für euch vorbereitet: Einen Artikel über die wundervolle Backpfeifen-Maschine in Zelda TotK.

Zelda: Tears of the Kingdom hat aber natürlich noch ein paar andere fiese Gegner, mit denen ihr euch anlegen könnt. Sie lassen sich mit Hilfe der Irrknospen selbstverständlich ebenfalls gegeneinander aufhetzen. Sehr schön funktioniert das zum Beispiel bei den Biwaroks, die dann die Bokblins einfach abwerfen.

Jetzt seid ihr dran: Habt ihr die Kollosseum-Herausforderung mit den Leunen bereits geschafft? Was haltet ihr von dem Kampf der drei Giganten gegeneinander?