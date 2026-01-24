Zelda Totk: YouTuber sammelt ernsthaft ALLE Krogs und die Belohnung ist absoluter Mist

Ein YouTuber hat alle Krog-Samen in Zelda Tears of the Kingdom gesammelt und das ist die enttäuschende Belohung.

Linda Sprenger
24.01.2026 | 08:10 Uhr

Die genaue Anzahl und die Belohnung der Krog Samen-Quest in Zelda Tears of the Kingdom ist jetzt bekannt.

Eine spezifische Frage beschäftigt Zelda Tears of the Kingdom-Fans bereits seit dem Release des Nintendo Switch-Hits: Wie viele verdammte Krog-Samen gibt es diesmal in der Open World von Hyrule zu finden? Dieses Geheimnis ist nun endlich gelüftet, denn ein ehrgeiziger YouTuber hat tatsächlich alle gefunden und zeigt uns in seinem Video die Belohung (via Press-Start).

So viele Krogsamen gibt es in Zelda: Tears of the Kingdom und das bekommen wir dafür

Wie viele Krogsamen gibt es in Tears of the Kingdom? Ganze 1000 Stück. Das hat der YouTube-Kanal RetroArchive jetzt herausgefunden. Zum Vergleich: In Breath of the Wild konnten wir 900 finden.

Was ist die Belohnung für das Finden aller Krogsamen? Nun ja, hier ist sie:

Das ist die Belohnung für alle Krogsamen in Zelda Tears of the Kingdom: Ein güldener Kackhaufen. Das ist die Belohnung für alle Krogsamen in Zelda Tears of the Kingdom: Ein güldener Kackhaufen.

Wer alle 1000 Krogsamen zum riesigen Krog Hestu bringt, erhält einen goldenen Kackhaufen, der euphemistisch als "Hestus Geschenk" betitelt wird, na vielen Dank auch! Die Item-Beschreibung dazu: "Ein Geschenk der Freundschaft, das dir Hestu überreicht hat. Es stinkt ziemlich".

Video starten 7:18 Auf der Switch 2 könnt ihr beide Open World-Zeldas in einer verbesserten Variante spielen

Den gleichen Kothaufen gab's übrigens bereits in Breath of the Wild, wenn wir alle 900 Krogsamen eingesackt haben. BotW-Director Hidemaro Fujibayashi sagte in einem Interview mit IGN dazu folgendes:

"Wir haben uns einfach nur gedacht, dass es lustig wäre, daraus einen großen Witz zu machen. Aber es ist auch Teil der Hintergrundgeschichte, eines dieser versteckten Dinge im ganzen Spiel ist es, dass die Krog-Samen tatsächlich Krog-Häufchen sind."

Hidemaro Fujibayashi

Hier könnt ihr euch das Video von RetroArchive und die Belohnung für die Krog-Sammel-Aufgabe ansehen:

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom ist seit dem 12. Mai 2023 exklusiv für Nintendo Switch erhältlich und führt uns abermals in die weitläufige Open World von Hyrule. Sowohl bei uns im GamePro-Test als auch bei der internationalen Presse kommt das Action-Adventure wie auch der Vorgänger extrem gut an und sahnt reihenweise Bestwertungen ab.

Zum Launch der Nintendo Switch 2 am 05. Juni 2025 ist übrigens nicht nur eine eigene Switch 2-Edition von Zelda: Tears of the Kingdom, sondern auch zu Breath of the Wild erschienen. Beide Upgrades lohnen sich: Sie kürzen nicht nur die Ladezeiten drastisch, sondern werten die beiden Open World-Zeldas auch optisch sowie technisch spürbar auf.

Dieser Artikel erschien bereits in einer früheren Version auf GamePro.de.

Freut ihr euch über die Belohnung (seid ehrlich)?

